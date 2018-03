Era tra i volti noti di un telefilm che i ragazzi ricordano ancora oggi con piacere, quello Smallville che raccontava le peripezie di un giovane Superman alle prese da un lato con la scoperta dei propri poteri sovrumani e dall'altro con l'adolescenza, gli amori, la scuola e le fragilità di qualsiasi adolescente. Oggi eccola finire a sorpresa in grossissimi guai insieme a un altro personaggio famoso del piccolo schermo, accusate di essere entrate a far parte di una setta che reclutava giovani donne per poi trasformarle in schiave sessuali. Sono queste le accuse, secondo quanto riportato dai media britannici, nei confronti delle attrici Allison Mack, di Smallville, e Nicki Clyne di Battlestar Galactica. La vicenda coinvolge in prima battuta proprio Allison Mack, che sarebbe in stretto contatto col fondatore della setta NXIVM, Keith Raniere, arrestato in Messico con l'accusa di aver trasformato le sue adepte in schiave sessuali e di averle costrette ai lavori forzati. Le donne venivano marchiate, dopo essere state reclutate dal gruppo. (Continua a leggere dopo la foto)

A compromettere ulteriormente la posizione delle due attrici la loro presenza in compagnia proprio dell'uomo al momento dell'arresto di quest'ultimo, come dimostrato i video che sono stati girati dagli agenti. Allison Mack non aveva fatto mistero di essere entrata nell'organizzazione sin dal 2005, negando però ogni altra accusa. L'attrice è ora considerata complice di Raniere e secondo i media potrebbe essere arrestata a breve a sua volta. Stessa sorte per Nicky Clyne: anche lei compare nel video, insieme a Raniere, fino agli ultimi istanti prima dell'arresto.

Secondo quanto riporta la testata TMZ, le donne venivano sottoposte a un vero e proprio "lavaggio del cervello", costrette a eseguire ogni ordine del maestro, ad avere rapporti con lui, umiliate in pubblico e obbligate a mantenere la segretezza. Tra le altre regole per le seguaci c'era anche quella di mantenere una dieta rigidissima, che indeboliva ulteriormente la loro forza di volontà e le portava a drastici cali di peso nel giro di pochi mesi: chi trasgrediva veniva umiliata e rinchiusa in una gabbia.

