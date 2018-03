La Casa Reale britannica è stata colpita da un gravissimo scandalo. A Kate Middleton che sta per dare alla luce il terzo Royal Baby la cosa non piacerà affatto, visto che di mezzo ci è finita la sorellina Pippa e quindi indirettamente tutta la corona. In queste ore è stato arrestato a Parigi David Matthews, il suocero della piccola Middleton, con la gravissima accusa di stupro di minorenne. Il milionario 74enne è il padre di James, che la sorella di Kate ha sposato nel 2018, e di Spencer Matthews, personaggio televisivo britannico noto per alcuni reality show. A riportare la notizia choc è il quotidiano inglese The Sun che cita fonti giudiziarie. Secondo quanto riportato l’uomo è stato arrestato dalla polizia francese all'aeroporto Orly di Parigi martedì 27 marzo, è stato posto sotto custodia per 48 ore e quindi portato davanti alla corte. L'indagine giudiziaria a suo carico sostiene che l'uomo avrebbe commesso due aggressioni risalenti alla fine degli anni 90, entrambe in territorio francese. Il primo dei presunti abusi sarebbe avvenuto nel 1998 nell'isola caraibica di St. Barts, una Collettività d'oltremare della Francia in cui Matthews possiede un lussuoso hotel Eden Rock. (continua dopo le foto)

Il secondo reato risalirebbe all'anno successivo e si sarebbe invece verificato a Parigi. L'uomo, come c’era da aspettarsi, ha negato tutte le accuse. Il milionario suocero di Pippa aveva già fatto parlare di sé per delle dichiarazioni alquanto discutibili sulle donne e il sesso orale. Il suo percorso di vita è decisamente particolare. Matthews inizia la sua carriera come meccanico e pilota automobilistico. Costretto a ritirarsi dalle gare a causa di un infortunio nel 1973, ha trasformato una ditta di auto usate in un business multi-milionario. Lui e la seconda moglie Jane (artista originaria dello Zimbabwe) hanno acquistato l'albergo Eden Rock nel 1995 e da allora vi si sono trasferiti. (continua dopo le foto)





Un posto da sogno dove chiunque vorrebbe andare a vivere. Nell'hotel che è ora al centro dello scandalo, una location da quasi 6mila euro a notte su un'isola celebre come meta di vip e ricchi, hanno alloggiato personaggi come Tom Hanks, Sir John Elton, Jennifer Lopez, Rihanna e Leonardo DiCaprio. Fu proprio lì che Pippa Middleton e James Matthews si incontrarono per la prima volta nel 2006, otto anni prima di fidanzarsi e undici anni prima del loro matrimonio. La coppia vi ha soggiornato spesso, come pure la stessa Kate Middleton. È molto probabile che nessun membro della monarchia britannica ci metterà più piede.

Ti potrebbe interessare anche: “Nozze salate per Harry e Meghan”. Una cifra esorbitante. Di gran lunga più costoso di quello di William e Kate, il matrimonio tra il principe e la Markle si annuncia faraonico. Chi paga il conto? Di certo non la casa reale e la cosa non piacerà a tutti