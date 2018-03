Se stessero per condannarvi a qualche anno di carcere a causa di un reato da voi commesso, come vorreste passare le ultime ore di libertà prima di lasciarvi il mondo esterno alle spalle per infilarvi dietro le sbarre di una prigione? Qualche maschietto dalla battuta facile ironizzerà (ma neanche troppo, in fondo) sul fatto che non ci sarebbe niente di meglio di una bella donna a scaldare quegli ultimi attimi alla luce del sole. Se pensate che si tratti soltanto di una burla, sappiate però che una scena del genere è accaduta veramente, immortalata tra l'altro dalle telecamere, e ha fatto il giro del web. Protagonista una focosissima coppia all'interno di un'aula di tribunale, sotto gli occhi dei presenti: lui era in attesa di conoscere la durata della sua pena, lei gli faceva compagnia mostrandogli tutta la sua vicinanza. Quando il giudice della città russa di Rostov On Don, nel sud del paese, si è ritirato per decidere l'entità della condanna, lei ne ha approfittato per regalargli un ultimo attimo di piacere, sbottonandogli in fretta e furia i pantaloni e iniziando un show a luci rosse. (Continua a leggere dopo la foto)

La donna ha infatti iniziato a praticare sesso orale al compagno nel bel mezzo dell'aula, forse temendo che sarebbe passato troppo tempo di lì al loro prossimo incontro. Soltanto quando un agente si è avvicinato a loro, notando probabilmente qualcosa di strano dall'altra parte dell'aula, i due si sono di colpo arrestati, tentando di camuffare alla meno peggio il loro siparietto vietato ai minori. A raccontare la vicenda e riportare le immagini della sequenza è la testata britannica Metro. Non è chiaro dal filmato se l'uomo armato abbia capito davvero o no quello che era appena successo, anche se è probabile che non l'avesse notato. (Continua a leggere dopo le foto)

Purtroppo, però, per i due amanti focosi le cose non sono andate nel migliori dei modi. Mentre non è dato sapere quale sia stata alla fine la condanna nei confronti dell'uomo, quel che è sicuro è che le immagini hanno fatto il giro del web e che sulla testa del poverino alla ricerca di un po' di eros prima del carcere è così piovuta di colpo anche l'accusa di oltraggio alla corte, con tanto di salata multa da pagare per le avventure in aula. Il web si è ovviamente scatenato e in molti hanno difeso i due, ironicamente, sostenendo che in fondo piaceri del genere non si negano nemmeno al condannato a morte.

