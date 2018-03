Un giallo che ha colpito particolarmente i lettori quello scoperto in queste ore e che ha visto perdere la vita una bambina di soli 9 anni, trovata improvvisamente senza vita. Il tutto in un luogo che molti vip conoscono molto bene, una tenuta elegante che vede ogni anno alternarsi come inquilini d'eccezione milionari e calciatori famosi. A raccontare quanto accaduto è il Sun: la casa dove è stato rinvenuto il cadavere si trova per la precisione nella zona di Wynyard, vicino Hartlepool, in Inghilterra. Qui puntualmente c'è un via vai di star, uomini d'affari e nomi illustri dello sport britannico. E qui, intorno alle otto di sera, è stato dato l'allarme. Inutili i soccorsi, che non hanno potuto far altro che confermare la morte della piccola. E al momento ancora misteriosi i motivi di quella tragica fine, visto che le autorità hanno spiegato di non avere ancora indizi definitivi che permettano di ricostruire l'accaduto con certezza. Un po' di luce la farà l'autopsia, prevista per la prossima settimana, mentre le ipotesi continuano ad alternarsi ora dopo ora. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto riportato dalla testata britannica, la morte è al momento ancora catalogata come "misteriosa" e anche se si valuta la possibilità che si sia trattato di un incidente nessuna pista è stata esclusa. La villa si trova al centro di un grande parco da golf ed è molto famosa nel mondo del jet set d'oltremanica. Tantissimi i vip che ogni estate la scelgono per passare qualche giorno lontano dallo stress, godendosi i tanti confort di una struttura dai costi esorbitanti che superano addirittura le decine di migliaia di euro soltanto per una breve permanenza. (Continua a leggere dopo le foto)

La bambina si trovava lì con i genitori, i primi che hanno dato l'allarme chiamando i soccorsi e spiegando che la figlia stava male. Un mistero che sta appassionando molto l'opinione pubblica britannica: l'edificio dove è avvenuta la morte è solitamente uno dei più "spiati" dai paparazzi alla ricerca di qualche scatto estivo delle star. La società che gestisce la struttura ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui si dice molto dispiaciuta per l'accaduto e vicina ai famigliari della piccola in questo momento di dolore.

“Trovato il suo corpo”. Il giallo che ha scosso Hollywood, l’orribile fine di una ragazza bella e talentuosa che sognava di sfondare nel mondo dello spettacolo. Cosa le è successo davvero