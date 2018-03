L'amore, si sa, vive di passione, dolcezza, attenzioni. Ma per quanto ci sforziamo di nasconderlo, anche di cose molto più materiali. Per esempio i gioielli, che finiscono per scandire gli anniversari più importanti della storia di molte coppie. In particolare, il giorno del fidanzamento ufficiale. Provate allora a immaginare come deve essersi sentita la protagonista, rimasta anonima, di questa storia raccontata dal Daily Star, una gentile donzella alla quale lo scorso anno il fidanzato, innamorato perdutamente di lei, ha regalato un anello con gigantesco diamante incastonato al centro, così da farle capire tutta la sua determinazione nel volerla portare all'altare. Un pensierino decisamente costoso, considerando che il valore stimato dell'accessorio si aggirava intorno ai 20mila euro. E provate a immaginare cosa deve aver pensato quando, quasi per caso, ha scoperto che si trattava in realtà di un falso. Lei, un po' sorpresa, ha deciso di condividere la sua storia in rete attraverso il sito Mumsnet per chiedere consiglio alle amiche virtuali sul da farsi, senza fare nomi per non mettere in imbarazzo il compagno. (Continua a leggere dopo la foto)

Conosciuta solo con il nome utente Poppy1324, la donna ha spiegato: "Il mio anello di fidanzamento è grande, sfarzoso, fatto apposta per catturare l'attenzione. Non a caso diventa puntualmente oggetto di discussione durante pranzi e cene con amici e parenti. Quando però un mio amico gioielliere ci ha dato per caso un'occhiata, mi ha confessato in segreto che era un falso". La reazione della donna, però, non è stata affatto rabbiosa quanto piuttosto preoccupata che qualcun altro potesse accorgersi della verità e mettere in imbarazzo il fidanzato davanti a tutti. (Continua a leggere dopo le foto)

La donna si chiedeva infatti principalmente se continuare a indossare l'anello o no, visto il rischio che qualcuno prima o poi si accorgesse del suo effettivo valore. Alla fine, spinta anche da alcuni consigli, ha deciso di continuare a mostrarlo al dito, correndo il rischio. In tanti hanno apprezzato il fatto che non se la sia affatto presa dopo aver scoperto la natura del prezioso, applaudendo il suo poco attaccamento ai beni materiali e la sua comprensione verso il fidanzato che un vero diamante non poteva permetterselo.

