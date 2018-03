Una vita felice, un lavoro che le piaceva e che affrontava sempre con passione e dedizione, il sorriso sempre stampato sulle labbra e una vitalità contagiosa che l'aveva resa apprezzatissima dai suoi clienti. Regan Collinson, 39 anni, era sembrata ad amici e parenti una ragazza solare e spensierata. Ma il destino si era accanito contro di lei in maniera feroce negli ultimi mesi e alla fine lei, che lavorava in un salone di bellezza, non ha retto il colpo finendo per prendere la decisione più drastica, quella di farla finita. Poche ore prima del suicidio, era andata a lavorare come ogni giorno, apparentemente serena. Aveva chiuso il negozio insieme a una collega e poi se n'era andata verso casa. Poi il nulla, con un amico che, preoccupato, alla fine è andata a cercarla a casa, della quale aveva le chiavi, trovandola senza vita. Inutile l'arrivo dei soccorsi, puntualmente avvisati di quanto accaduto e che si sono precipitati nell'edificio: Regan era già morta quando i medici hanno provato a rianimarla. Le indagini hanno poi portato alla luce i motivi dietro quella decisione apparentemente senza senso. (Continua a leggere dopo la foto)

Nei mesi scorsi, infatti, Regan si era trovata a fare i conti con una serie infinita di tragedie famigliari. Prima la morte improvvisa di entrambi i genitori. Poi quella dell'adorato fratello, che non aveva retto la notizia e aveva finito per suicidarsi. Uno choc totale per la 39enne, che aveva cominciato a soffrire di depressione ed era entrata, senza rivelarlo agli amici, in un programma per persone con problemi mentali. In pochi si erano però accorti che recentemente la sua vita e la sua attitudine verso il mondo erano cambiate, continuando a vederla come la ragazza allegra di sempre. (Continua a leggere dopo le foto)

Sotto choc tanto gli amici quanti i colleghi. Il proprietario del salone di bellezza nella città di Liverpool, in Inghilterra, dove la donna lavorava ha riferito alle pagine del Daily Star di essere "completamente incredulo di fronte a quanto accaduto. Nessuno poteva pensare che Regan portasse dentro di sé un dolore così grande, che ha finito per schiacciarla. Anche poco prima di togliersi la vita era sorridente e determinata, come sempre quando entrava nel negozio. Non riuscirò mai a spiegarmi cosa sia successo".

