I pazienti si fidavano di lui, lasciando che li addormentasse in vista delle operazioni che avrebbero affrontato come da procedura. Una volta che loro rimanevano incoscienti sotto i suoi occhi, però, ecco che iniziava un orrore inumano. Una storia scioccante quella che arriva dall'Argentina e che è stata raccontata dalle pagine del tabloid inglese Metro. L'uomo, un 56enne di nome Jorge Oman Maddio, lavorava come anestesista ed è stato arrestato dalla polizia dopo che le testimonianze di alcune persone avevano fatto sospettare che ci fosse qualcosa di strano nel suo modus operandi. Sul suo telefonino, ecco comparire video e fotografie in cui Jorge si filmava da solo mentre toccava e molestava sessualmente dei minorenni, privi di sensi. Per lui sono così scattate le manette con l'accusa di vioelnza sessuale: oltre al materiale che riguardava i suoi pazienti, sul dispositivo sono state trovate almeno altre 7mila immagini, tutte di natura pedopornografica. Gli agenti dovranno ora occuparsi di identificare tutte le vittime dell'uomo, così da poter avvisare i loro genitori di quanto è accaduto mentre si trovavano all'interno della struttura ospedaliera nella quale l'uomo lavorava. (Continua a leggere dopo la foto)

L'uomo lavorava nell'ospedale Huberto Notti, dove si sarebbero svolti tutti i casi di molestie che sono poi stati ricostruiti grazie al materiale, molto esplicito e disgustoso, trovato sul suo telefonino. L'anestesista era in servizio lì da oltre vent'anni e nessuno, né colleghi né vecchi pazienti, aveva mai sospettato di lui, considerato un uomo molto meticoloso e devoto alla sua professione. Il tutto fino allo scorso novembre 2017, quando la verità è venuta di colpo a galla a seguito delle prime indagini. Soltanto quando le foto e i video sono saltati fuori, però, si è capito davvero l'orrore nascosto all'interno di quella struttura. L'arresto è avvenuto a Godoy Cruz, nella città dove Maddio vive. (Continua a leggere dopo le foto)

La direttrice della clinica si è detta disgustata da quanto appreso durante le indagini portate avanti dalla polizia, definendo l'operato dell'anestesista "imperdonabile, spaventoso, disumano". Maddio è stato ora portato nella struttura penitenziaria di San Felipe ed è ora in attesa del processo che lo vedrà con tutta probabilità condannato, vista la gran mole di prove a suo carico. Tantissimi i genitori infuriati che chiedono giustizia per le violenze subite dai loro figli.

