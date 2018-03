Un caso che ha scioccato il mondo dello spettacolo e che sta tenendo banco su tutte le principali testate americane, la morte misteriosa di una ragazza che aveva lasciato la sua patria per andare a inseguire il suo sogno, diventare una star di Hollywood, e che invece era di colpo sparita nel nulla lo scorso febbraio. Ora, ecco arrivare la drammatica notizia del ritrovamento del corpo di Adea Shabani, giovane 25enne di origini macedoni che grazie alla sua bellezza sperava di ritagliarsi un posto da attrice insieme alle più amate star del grande schermo. Il cadavere è stato recuperato non lontano dalla sua abitazione, nella zona nord della California, seppellito in un campo abbandonato. A permettere il riconoscimento da parte degli agenti, che da settimane ormai cercavano sue tracce, sono stati i tatuaggi sul corpo, che hanno permesso di stabilire senza ombra di dubbio la sua identità. Al momento non è ancora chiaro cosa le sia successo, ma le autorità hanno fatto sapere di avere pesanti indizi contro il suo fidanzato Christopher Spotz, che si era a sua volta tolto la vita nei giorni scorsi, nel bel mezzo delle ricerche. (Continua a leggere dopo la foto)

Quello che inizialmente era sembrato un gesto disperato, legato alla paura della scomparsa della fidanzata, appare ora come il pentimento di un uomo, 33 anni, che ha probabilmente ucciso la ragazza al culmine di una lita. In attesa del responso dell'autopsia che chiarirà in via definitiva l'accaduto, sembra che a uccidere Adea sia stato un colpo ricevuto alla testa. Per giorni amici e parenti avevano sperato che dietro quella sparizione improvvisa ci fosse soltanto un fuga, una bravata, augurandosi che non fosse successo qualcosa di più grave come invece è stato purtroppo confermato. A ricostruire l'accaduto è il Daily Star, che ha dato la notizia della morte dell'attrice. (Continua a leggere dopo le foto)

Adea aveva studiato in Macedonia e si era poi trasferita negli Stati Uniti per lavorare come attrice, sognando la fama e la notorietà. Lo scorso anno il suo nome era apparso in alcuni film indipendenti, primi passi verso quello status di star che sperava prima o poi di raggiungere. L'ultimo ad averla vista viva era stato proprio il fidanzato Christopher, che aveva detto di averla accompagnata fuori per un giro senza poi rivederla. Subito inserito tra i sospettati, l'uomo si è tolto la vita nei giorni successivi all'inizio delle indagini.

Dawson’s Creek: “Reunion”, fan scatenati. È stata l’attrice Katie Holmes, per tutti Joey, a dare l’annuncio sul suo profilo Instagram. Nel giro di poco tempo, le foto del cast hanno fatto il giro dei social. Rieccoli 20 anni dopo