La notizia aveva fatto il giro dei social tempo fa, quando sulla falsariga di quanto fatto da altre ragazze lei aveva deciso di mettere in vendita in rete la sua verginità, concedendosi all'uomo pronto a spendere di più per portarla a letto. Jasmin aveva così dato il via a un'accesissima e discussa asta sul sito Cinderella Escort, portale che già in passato era stato usato per simili "offerte" e del quale molti utenti avevano per questo chiesto la chiusura. Stando a quanto riportato da Dagospia, i clienti non sono mancati, diversi dei quali anche ricchi e famosi. Tre in particolare le star che si erano interessate a lei, come raccontato dalla diretta interessata. Senza fare i nomi ma limitandosi a indizi sparsi, un calciatore del Manchester United, un ricco uomo d'affari di Monaco e un attore hollywoodiano. Proprio quest'ultimo è stato alla fine il fortunato che ha potuto incontrare dal vivo Jasmin, che tra l'altro si dice una sua grande fan. La cifra per la quale si è chiuso l'accordo? Ovviamente da capogiro: la bellezza di 1,2 milioni di euro. (Continua a leggere dopo la foto)

La 26enne, che ha così affrontato la sua "prima volta" in una stanza di un hotel lussuoso di Los Angeles, ha già fatto sapere che userà i soldi guadagnati per concedersi qualche bel viaggio intorno al mondo, sua grande passione. Per decidere con chi avrebbe trascorso la notte di sesso, la ragazza ha praticamente fatto una selezione, decidendo di incontrare i tre "finalisti" per poi poter avere l'ultima parola. "È stata un'esperienza straordinaria - ha raccontato - Mi sono iscritta al sito per vendere la mia verginità: ci sono voluti mesi, ma alla fine ce l'ho fatta. La scorsa settimana sono uscita con i tre uomini a Londra. Un giocatore di football del Manchester United, che è stato carino con me. Poi ho avuto un appuntamento con un uomo d'affari di Monaco: era un vero gentiluomo, ci piacevamo molto, ma a essere onesti era troppo vecchio per me". (Continua a leggere dopo le foto)

"Il momento clou - prosegue la ragazza - è stato poter uscire con uno dei miei attori preferiti di Hollywood. Non avrei mai immaginato che la mia asta toccasse quelle cifre. È così incredibile! Amo la mia decisione di vendere la verginità e penso che ogni ragazza dovrebbe fare lo stesso nella mia posizione, piuttosto che darla a un uomo con cui si lascerà". Dopo la sua prima notte di sesso, Jasmin è pronta per partire: "Ho voluto vendere la mia verginità perché voglio viaggiare per il mondo e visitare l'America e vari altri posti. Tra i miei piani futuri c'è l'avvio di una mia attività e questi sono progetti che richiedono denaro".

“La mia verginità all’asta? Ecco perché”. La rivelazione di Raffaella Fico undici anni dopo il clamoroso caso che aveva fatto il giro del mondo. La showgirl, finalmente, è uscita allo scoperto svelando ogni retroscena sull’argomento