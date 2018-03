Le corna, nel bene e nel male, sono un fenomeno con il quale ci si trova a fare i conti dai tempi dei tempi, a volte rimaste segrete anche per tutta la vita e in altri casi scoperte di colpo, scatenando scenate infinite, liti feroci e rotture quasi sempre inevitabili. In tempi come questi, dove i social sono all'ordine del giorno, l'attenzione di mariti e mogli poco fedeli dovrebbero però essere moltiplicate, considerando quanto alto sia il rischio di commettere qualche clamorosa gaffe e compromettersi per sempre agli occhi della non più troppo dolce metà. Un po' quello che è successo ai protagonisti di questa strana storia raccontata dal Daily Star e che ha per protagonista una donna russa di nome Anna Rudenok, 24 anni e mamma di un bambino, che da tempo aveva iniziato a nutrire qualche sospetto riguardo possibili tradimenti da parte del consorte. Lui aveva sempre negato tutto, ribadendole il suo amore. Fino a quando non si è clamorosamente tradito su Instagram, rivelando la verità nella maniera più assurda e finendo deriso dagli utenti che non riescono a credere alla sua ingenuità. (Continua a leggere dopo la foto)

Lui, Dmitry, professore di 27 anni, aveva infatti iniziato una relazione con una sua alunna 19enne di nome Emilia Ignatova,. Mentre in casa nascondeva con attenzioni gli indizi che avrebbero potuto tradirlo, in rete aveva sempre dimenticato di dare un'occhiata al profilo di lei e accertarsi che non commettesse imprudenze. Quando Anna ha focalizzato le sue attenzioni sulla ragazzina e ha iniziato a spulciare il suo account, apriti cielo: in alcune foto, la giovane si trovava nelle stanze della sua abitazione, facilmente riconoscibili. In altre indossava addirittura i suoi vestiti, "presi in prestito" dai suoi armadi durante gli incontri d'amore con il docente. (Continua a leggere dopo le foto)

Immagini che hanno fatto scattare l'ira di Anna che ha obbligato il marito a cancellare il suo profilo su Instagram. Inutile dire che nessuno dei due ha potuto negare le accuse: Dmitry è stato messo con le spalle al muro ed è stato costretto ad ammettere la relazione che andava avanti da 18 mesi. "Inizialmente mio marito mi ha pure minacciato, urlando che mi avrebbe distrutta, che mi avrebbe sepolta e che non gliene fregava nulla che fossi la madre di suo figlio - ha raccontato Anna - Poi ho ricevuto minacce anche dalla sua amante, alla quale ho detto che sarei andata dalla polizia se avessero continuato". Ad Anna non è rimasto che fare le valigie: ha portato via il suo bambino ed è tornata a vivere con i genitori.

