Milioni di modelli richiamati di colpo, per un allarme che ha spaventato gli automobilisti di tutto il mondo. Una notizia che sta rimbalzando sui siti in queste ore quella che riguarda la Toyota, che a causa di un difetto all'airbag si è trovata costretta a chiedere la restituzione di molti modelli acquistati recentemente, tutti prodotti dal fornitore giapponese Takata. A spiegare il motivo di questa emergenza è la testata Il Giornale: i dispositivi di sicurezza presentano infatti un grave difetto di fabbricazione che potrebbe causare pericolosi incidenti. Al momento dell'apertura in caso di collisione, infatti, i cuscinetti nell'aprirsi potrebbero rilasciare delle schegge di metallo all'interno dell'abitacolo della vettura. La scelta di richiamare le auto è così stata presa per evitare che gli airbag possano causare potenzialmente anche delle vittime. La maggior parte di questi modelli sono stati fabbricati in un periodo che va dal gennaio 2010 al dicembre 2012. (Continua a leggere dopo la foto)

Il richiamo della Toyota comprende 249.000 veicoli in Giappone e 210.000 in Europa. I modelli finiti nel mirino dell'azienda e che presentano il difetto di fabbricazione sono Alphard, Vellfire, Corolla Rumion e Noah o Voxy. Gli airbag difettosi hanno costretto i costruttori a richiamare già circa 100 milioni di veicoli a livello globale. Un vero e proprio disastro che ha contribuito ad aggravare le non già rosee sorti dell'azienda nipponica, alle prese con notevoli guai economici. A giugno, Takata ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta in Giappone e negli Stati Uniti. L'azienda ha accumulato debiti per circa 8 miliardi di euro, inclusi i costi sostenuti dai produttori di auto per gli airbag difettosi. (Continua a leggere dopo le foto)

Dichiaratasi colpevole, è stata infatti condannata a pagare una sanzione di 1 miliardo di dollari che comprende un fondo di compensazione per le case automobilistiche e un risarcimento per vittime degli airbag difettosi. A gennaio era uscita la notizia di un richiamo di 730mila auto Toyota in Sudafrica, prodotte tra il 2002 e il 2014. Anche in quel caso c'era il problema degli airbag, legati a una muffa che avrebbe impedito il corretto gonfiaggio in caso di incidente. Nel mondo le vittime accertate per incidenti legati ai cuscinetti nel periodo interessato sono state venti.

