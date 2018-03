Ah la convivenza, croce e delizia di ogni coppia che si prepara al grande passo, sposarsi e andare a vivere insieme per coronare il proprio sogno d'amore. Ci sono abitudini di entrambi i partner che vanno accettate, senza stare troppo a sindacare, pena una serie infinita di liti tra le mura di casa e il rischio di vedere incrinare troppo presto il rapporto. E altre che vanno invece affrontate subito a brutto muso, chiarendo le cose prima che sia tardi. Se pensate che certe magagne siano però solo per noi comuni mortali, sappiate che invece anche dalle parti di Buckingham Palace sono alle prese con questo tipo di problemi. Parliamo, ovviamente, del principe Harry e della sua Meghan, sempre più prossimi all'evento dell'anno, il matrimonio che sancirà l'ingresso ufficiale della modella nella famiglia reale. Una cerimonia che i sudditi attendono con grande fibrillazione e per la quale i preparativi sono più rigorosi che mai. Con tanto di imposizioni alle quali il fratello di William si trova costretto a sottostare per evitare burrasche improvvise prima del fatidico "sì". (Continua a leggere dopo la foto)

Ecco allora che il buon Harry si è trovato a obbedire ai diktat, ferrei, della futura moglie, che lo vuole in forma smagliante per il grande giorno. Sempre attentissima alla linea e a seguire uno stile di vita salutare, Meghan sta infatti obbligando il principe a seguire un rigido programma al quale lui, nonostante il sangue blu, non può ribellarsi. La palestra, innanzitutto, alla quale il figlio di Lady Diana era sempre stato piuttosto allergico e che ora si trova a frequentare già alle sette del mattino. E una dieta molto serrata, per perdere peso e mostrarsi al meglio, con un fisico molto più scolpito, sotto gli occhi dei paparazzi che lo attendono al varco. (Continua a leggere dopo le foto)

Non solo: Harry è stato costretto anche a rivedere i suoi vizi, limitandoli o eliminandoli del tutto. Il fumo, innanzitutto, con i pacchetti di Marlboro che finiscono sempre più spesso nel cestino. E l'alcol, eliminato quasi del tutto dalla sua vita salvo qualche occasionale strappo alla regola. L'obiettivo del secondogenito di Carlo d'Inghilterra è perdere 10 chili entro la data X, il 19 maggio, quando Meghan diventerà finalmente sua moglie. I due, d'altronde, vogliono figli il prima possibile e mettersi in forma è anche un modo per aumentare le possibilità di concepire. La modella ha d'altronde ammesso di sognare una famiglia numerosa, con almeno 3 pargoletti. Meglio mettersi al lavoro subito, senza perdere ulteriore tempo.

