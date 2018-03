Una domanda fatta in classe da un bambino alla sua compagna di scuola, in seconda elementare. "Ma tu sei ebrea?". Lei, 7 anni, ha risposto di sì, spiegando anche nel dettaglio che suo papà è di fede ebraica anche se non praticante. Una risposta che ha però scatenato una vera e propria persecuzione nei suoi confronti, con insulti ad alta voce, prese in giro e poi spintoni e minacce. Una scena grottesca della quale si sono resi responsabili anche altri alunni, amici del primo, che hanno rincarato la dose nei confronti della piccola. I protagonisti dell'aggressione hanno tutti un'età compresa tra i 7 e gli 8 anni e provengono tutti da famiglie di fede musulmana. L'episodio è accaduto alcuni giorni fa nella scuola elementare Paul-Simmel di Berlino, in Germania, e sta scuotendo l'opinione pubblica tedesca soprattutto a causa della tenera età dei protagonisti di un siparietto così di cattivo gusto. Sui social si è subito scatenato un acceso dibattito sul tema della tolleranza religiosa, un problema che nel paese è particolarmente sentito, soprattutto nelle fasce più giovani. (Continua a leggere dopo la foto)

"I bambini sono sempre più spesso soggetti al fanatismo religioso dei loro genitori, fratelli maggiori o parenti più stretti - ha dichiarato al quotidiano Berliner Zeitung l'insegnante di una scuola elementare nel quartiere berlinese di Neukölln, nel quale fino al 70% degli alunni è figlio di immigrati - Non sanno ancora leggere e scrivere, ma già dividono il loro piccolo mondo in due categorie: credenti e miscredenti, musulmani e non-musulmani". Le statistiche del ministero degli Interni registrano da anni un aumento dei reati di stampo antisemita: 1200 nel 2015, 1400 nel 2016 ed oltre 1500 lo scorso anno. Si tratta però solo dei casi denunciati alle autorità, con i numeri che potrebbero essere in realtà molto più alti. (Continua a leggere dopo le foto)

"Quello che è successo nella scuola berlinese non è purtroppo un caso isolato - ha commentato il portavoce giovanile della comunità ebraica tedesca Marina Chernivsky - Offese, minacce e anche attacchi fisici sono all'ordine del giorno sia nelle scuole elementari, sia negli asili". Non sono gli alunni e gli studenti non musulmani a finire vittime di questi episodi: anche insegnanti e assistenti sociali, soprattutto se donne, sono infatti finiti nel mirino. "L'Islam trasformato in un’ideologia e il fondamentalismo religioso hanno una forte attrazione sui giovani immigrati - sostiene la direttrice dell'American Jewish Committee di Berlino Deidre Berger - Radicalizzandosi, i giovani musulmani trovano un'identità, si distinguono e compensano l'esperienza d'isolamento che a loro volta provano in qualità di diversi, di stranieri, di emarginati".

