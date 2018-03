A vederle insieme sembrano una coppia di sorelle affiatatissime, di quelle che oltre al legame di sangue condividono anche una fortissima e sincera amicizia, sempre in giro una accanto all'altra. Belle, bellissime, contagiose con il loro sorriso magnetico, queste due ragazze hanno in poco tempo conquistato il web grazie ai loro scatti. Anche se in realtà il termine "ragazze" non è del tutto esatto, considerando che la coppia nasconde in realtà un banale quanto incredibile segreto. Quelle che vedete in foto, infatti, sono in realtà Amy, 24 anni, e sua mamma Laurie, 55. Sì, avete capito bene. La donna, la cui storia in queste ore rimbalza di sito in sito, è oramai entrata da un bel pezzo negli "anta" eppure ogni volta che esce di casa insieme alla figlia viene puntualmente scambiata per una sua coetanea. La notorietà incontrata in questi ultimi mesi nell'etere ha spinto le due, di origini inglesi, a partecipare a dei concorsi di bellezza, in ultimo Miss Galaxy Uk, per lanciare un messaggio a tutti gli utenti che si sono appassionati alle loro peripezie. La storia della famiglia più acclamata del Regno Unito è stata ricostruita dal Mirror. (Continua a leggere dopo la foto)

Laurie, infatti, si vergogna un bel po' inizialmente di quel suo aspetto fisico accattivante, che la faceva sembrare molto più giovane. Soltanto dopo gli incoraggiamenti di amici e parenti ha deciso di seguire le orme della figlia e partecipare insieme a lei a dei concorsi di bellezza, dopo aver passato tanto tempo in caso a osservare la sua bambina crescere e farsi bella come lei. Madre in totale di ben quattro figli, la donna ha impressionato i giudici e puntualmente ottiene premi a non finire. Il motivo della sua scelta, però, non va ricercato nella semplice voglia di togliersi qualche soddisfazione e ha contribuito a renderla ancora più popolare sui social. (Continua a leggere dopo le foto)

"Ho iniziato a partecipare a dei concorsi di bellezza e sfilare in passerella da pochissimo - spiega infatti la donna - e non mi ero mai sognata prima di farlo. Vorrei ringraziare tutti per le belle parole spese e dire loro: non esiste un'età dopo la quale smettere di essere noi stessi. Di amarci, di sentirci belli, di divertirci, di giocare. Possiamo continuare a cercare il meglio per noi anche dopo i cinquant'anni. Anzi, forse è giusto farlo a maggior ragione. Non abbiate mai paura di buttarvi. Non pensate mai: sono troppo vecchio per queste cose".

