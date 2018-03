L'immagine di due uomini di mezza età a bordo di un'auto, uno al volante e l'altro seduto accanto. Un selfie apparentemente banale, di quelli che vediamo a centinaia ogni giorno appena mettiamo piede in un social. E dietro la quale si nascondeva però un orrore incredibile, disumano, finendo per diventare una delle prove di un caso che ha scioccato il web. A raccontare la vicenda è il Mirror: le due persone immortalate dal telefonino di turno sono Stephen Unwin di 40 anni e John McFall di 51. Poco prima dell'autoscatto incriminato, i due avevano torturato una giovane donna di origini vietnamite, una mamma 28enne di nome Quyen Ngoc Nguyen, per poi bruciarla viva. A quel punto hanno svuotato le sue carte di credito da uno sportello automatico e hanno poi occultato il corpo in quello che a loro giudizio era un luogo sicuro, un campo in mezzo al nulla. Tutto è successo nei pressi della città di Newcastle, in Inghilterra. Stando alle ricostruzioni degli investigatori, i due erano riusciti ad attirare la donna in trappola nella casa di Stephen, con una scusa. (Continua a leggere dopo la foto)

Una volta all'interno dell'abitazione è iniziato l'incubo per la povera ragazza. I due hanno iniziato a percuoterla e seviziarla fino a farle confessare il codice di tutte le sue carte di credito, dando così loro accesso ai suoi risparmi. Poi Quyen, single e madre di due bambini, è stata violentata, poi portata lontano, in un campo. Qui Stephen e John le hanno dato fuoco, cercando poi di occultare il cadavere. Il tutto sottolineato da messaggi che si sono scambiati nelle ore successive in cui si vantavano di quanto fatto alla vittima, alla quale venivano oltretutto riservati appellativi molto volgari. Proprio quegli scambi di sms hanno permesso agli agenti di incastrarli. (Continua a leggere dopo le foto)

Stando a quanto emerso i due, operai, avevano conosciuto la ragazza proprio durante un lavoro. Non è chiaro perché la giovane fosse arrivata a fidarsi di loro, ma è probabile che gli uomini avessero pianificato da tempo il loro piano diabolico. A confermare le accuse terribili, le tracce di dna che sono state trovate sul corpo della vittima, appartenenti proprio agli arrestati. Per i due scatterà ora una durissima condanna, mentre quell'orribile selfie resta a testimoniare una follia disumana, inaccettabile.

