La sparizione di Madeleine Beth McCann è un fatto di cronaca che ha avuto come protagonista una bambina britannica, scomparsa misteriosamente all'età di quattro anni la sera di giovedì 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo. Il 9 maggio, l'Interpol ha diffuso un allarme mondiale a tutti gli Stati membri per la sua scomparsa. Un caso su cui non è stato possibile finora diradare i misteri e che continua a emozionare l'opinione pubblica. La scomparsa di Madeleine e ciò che ne è seguito sono notevoli anche per l'ampiezza e la durata della copertura mediatica. Questa inizialmente è stata dovuta al coinvolgimento attivo dei genitori nel pubblicizzare il caso e alle numerose campagne di sensibilizzazione da parte di celebrità internazionali nonché, successivamente, all'interesse suscitato dalle accuse rivolte ai genitori. Robert Murat, un residente locale, è stato dichiarato ufficialmente arguido (sospettato) il 15 maggio 2007. Il 21 luglio 2008, infine, sia Murat che i coniugi McCann sono stati scagionati da ogni accusa ed il loro status di arguidos è stato revocato. Nella stessa data, il procuratore generale portoghese Monteiro ha chiuso il caso senza risultati.

I genitori di Maddie, Kate e Gerry McCann, che vivono a Rothley, nel Leicestershire (Inghilterra), e hanno buoni agganci con esponenti politici nazionali britannici, avevano lanciato nei giorni scorsi un nuovo appello in favore della prosecuzione di un'indagine all'inizio della quale la polizia portoghese era parsa sollevare qualche sospetto pure su di loro. Dopo undici anni Scotland Yard ha ottenuto un nuovo supplemento di fondi per proseguire le ricerche. La vicenda, già investigata senza frutto dalla polizia portoghese, resta sotto la lente della polizia inglese sebbene finora le varie piste evocate di volta in volta siano poi naufragate o si siano in qualche modo impantanate.

I detective britannici, entrati in azione dal 2011, hanno speso 11 milioni di sterline, riporta la Bbc, per condurre quella che è stata denominata ''Operazione Grange'', ma gli ultimi finanziamenti, senza la decisione odierna, si sarebbero esauriti a fine marzo. Il portavoce della famiglia Clarence Mitchell ha dichiarato al Daily Mail che i genitori di Madeleine, Kate e Gerry McCann, sono "incredibilmente grati" al Ministero dell'Interno per aver concesso la richiesta di denaro. "Sono molto incoraggiati dal fatto che la Metropolitan Police crede ancora che ci sia lavoro da fare e sono incredibilmente grati al Ministero dell’Interno per aver fornito un budget extra per le indagini", ha aggiunto.

“Sono Maddie McCann”. La dichiarazione choc di una ragazza inglese. Stessi occhi, stessi tratti particolari: una somiglianza impressionante con la bimba scomparsa in Portogallo nel 2007. Pubblica sul web le foto e poi quelle parole: “Non so più cosa fare di me stessa”