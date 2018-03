Una morte orribile che nasconde un retroscena spaventoso. Una donna di 85 anni, Mireille Knoll, è stata trovata morta in un rogo scoppiato nel suo appartamento di Parigi lo scorso venerdì. Non si tratta di un tragico incidente domestico, ma di un incendio appiccato di proposito, dopo che la donna era stata ferita da 12 pugnalate. Dietro a questo atto efferato si nasconde un movente inquietante. Dietro a tutto ci sarebbe l’antisemitismo, secondo quanto riferito da fonti della procura di Parigi. L’85enne era una superstite dei rastrellamenti della Shoah nel luglio 1942. Per il delitto sono attualmente in stato di fermo due persone. Secondo quanto riferito da Meyer Habib, deputato centrista, che ha parlato con i figli della donna, la Knoll sfuggì alla più grande retata di ebrei in Francia "il rastrellamento del Velodrome d'Hiver (a Parigi, 27.388 ebrei furono trascinati in una tragica notte d'estate in quello stadio, in attesa di essere caricati nei convogli della morte diretti in Germania) grazie al passaporto brasiliano della madre". (continua dopo la foto)

La Procura di Parigi ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta "per assassinio collegato all'appartenenza della vittima a una religione" e per furto aggravato. Si è trattato di un delitto truculento. Venerdì, Mireille Knoll è stata pugnalata ripetutamente per poi essere bruciata nel suo appartamento dell'XI arrondissement. Sulla scena del delitto, i tecnici della prefettura hanno trovato diversi punti in cui sono state appiccate le fiamme, il che conferma l’intento doloso del fatto. Dalla mattina del 26 marzo un uomo di 22 anni, un senzatetto pregiudicato, è in stato di fermo. Sabato era stato fermato un vicino della signora Knoll, un uomo di 29 anni, anche lui pregiudicato e appena uscito di carcere.





La Knoll da qualche tempo viveva nella paura, temeva per la sua vita. recentemente infatti aveva presentato un esposto contro una persona del vicinato che aveva minacciato di bruciarle la casa. Questo caso ha suscitato sgomento e una forte emozione nella comunità ebraica francese, già mobilitata negli ultimi mesi dopo l'omicidio di Sarah Halimi, un ebrea ortodossa di 65 anni uccisa dal suo vicino di casa nell'aprile 2017. Dopo mesi di lotta giudiziaria, la matrice antisemita di questo omicidio è stata riconosciuta solo all'inizio di marzo.

