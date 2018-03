Volare è sempre stata un'esperienza particolare per tutti quelli che, almeno una volta nella vita, hanno provato il brivido del decollo per affari, impegni o la semplice voglia di raggiungere una meta esotica e lasciarsi momentaneamente alle spalle le fatiche della routine quotidiana. Qualcuno affronta la traversata tra le nuvole con entusiasmo e adrenalina, altri non nascondo una certa paura, costretti magari a mandar giù qualche calmante per evitare che il panico giochi qualche brutto scherzo una volta lasciato il confortevole suolo. Di sicuro, quello che nessuno di noi vorrebbe mai notare è qualche distrazione di chi, a bordo, ha la responsabilità dell'incolumità dei passeggeri. Immaginate allora quanto infuriati siano stati gli utenti che si sono imbattuti in queste ore nello scatto che ritrae due piloti della compagnia low cost Easyjet impegnati a giocare con il cellulare, sfidandosi a trovare i filtri più buffi tramite Snapchat, mentre l'aereo proseguiva il suo percorso tra i cieli. Risate e battute, come niente fosse, in barba alle procedure di sicurezza. (Continua a leggere dopo la foto)

Il video, registrato all'interno della cabina e che mostra inequivocabilmente l'atteggiamento rilassato e poco prudente dei due, ha fatto il giro del web in poche ore, probabilmente all'insaputa dei protagonisti della vicenda che sicuramente si sarebbero risparmiati una pubblicità così negativa. Con dei risultati nefasti per le carriere di entrambi: immediatamente sospesi dal servizio, nei loro confronti è stata avviata una procedura che potrebbe portare prossimamente anche al licenziamento a causa del pessimo comportamento tenuto che avrebbe macchiato il nome della compagnia. A pubblicare la clip proprio uno dei pilot, Michel Castellucci, che non immaginava forse le conseguenze del suo gesto. (Continua a leggere dopo le foto)

Quando sono iniziati a fioccare commenti negativi e condivisioni, l'uomo ha subito cancellato il post. Troppo tardi, però, come è regola di quest'epoca social dove l'etere difficilmente perde traccia dei propri contenuti in via definitiva. L'episodio si è verificato mentre il volo, partito da Parigi e diretto a Madrid, si trovava a circa 10mila metri di altitudine. Un portavoce di Easyjet ha chiarito che il video è stato girato mentre l'aereo volava col pilota automatico e che la sicurezza dei passeggeri non è mai stata a rischio. Tuttavia, ha aggiunto, il comportamento dei due piloti è ritenuto "inaccettabile" per gli standard della compagnia.

“50 morti”. Aereo si schianta al suolo. È corsa contro il tempo per cercare di salvare qualche vita