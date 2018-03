Le fiamme, il fumo, nessuno suono d’allarme solo l’immagine fissa e drammatica di ciò che si stava consumando all’interno del centro commerciale, un edificio di cinque piani con piccole finestre e molte uscite di sicurezza bloccate dalle catene, per un tragico gioco del destino o per altro lo deciderà la magistratura. I numeri sono da strage. Al momento si parla di 53 vittime, 40 delle quali sarebbero bambini. Succede a Kemerovo, città della Russia siberiana. “Molti bambini erano arrivati al centro commerciale di Kemerovo per vedere un cartone animato al cinema del secondo piano, per ammirare il mini-zoo, per passare un paio d’ ore nel parco giochi del terzo piano”, scrive il Corriere della Sera. Secondo la Bbc, l’incendio è scoppiato a uno dei piani più alti, forse per un corto circuito, e avrebbe fatto crollare il soffitto delle sale cinema sugli spettatori. La città siberiana che si trova a circa tremila chilometri da Mosca è sotto shock per l’accaduto. Anche perché la tragedia è stata vissuta quasi in diretta con i filmati e i messaggi. (Continua dopo la foto)

[caption id="attachment_266975" align="alignnone" width="800"]

Da un telefonino sono partite le riprese fatte su una scala d’ emergenza, con le fiamme che dall’ altro già lambivano il pianerottolo. Alcuni giovani, con una mazza improvvisata, stavano tentando di aprire una porta bloccata. Altro filmato: i corridoi del centro, con negozi a desta e sinistra e una folla che ondeggia in mezzo al fumo, senza una idea precisa di dove andare. Non è suonato alcun allarme, la gente ha capito quello che stava succedendo solo quando ha visto le fiamme e il fumo. Alcuni dei genitori, saputo dell’ incendio, sono corsi verso il secondo piano per riprendere i bambini lasciati nel cinema ma non riuscivano a entrare nella sala.[/caption]





I vigili del fuoco, scrive ancora il Corriere in un articolo di Fabrizio Dragosei, sono riusciti a raggiungere il cinema solo dopo parecchio tempo. Le fiamme sono state domate con grande difficoltà dopo molte ore, dodici secondo alcune fonti. Anna Zarechvena era al cinema con il marito e il figlio piccolo. Su Instagram ha fatto sapere di essersela cavata perché avvertita da altri clienti del centro. «Nel cinema non avevano nemmeno riacceso le luci; tutto il secondo piano era completamente al buio, con gente che urlava, fumo e bambini che gridavano». Sul social russo Vkontakte è apparso un messaggio di una tredicenne dall’ interno del centro: «Siamo in fiamme. Forse questo è un addio». La ragazzina risulta tra i dispersi.

Ti potrebbe interessare: “Perché ho fatto questa strage”. Giussano, la ‘confessione’ di ”Baffo”. Nella lettera d’addio trovata dai carabinieri, un misto di deliri e scuse: i motivi che hanno spinto Alessandro Turati a compiere l’omicidio-suicidio