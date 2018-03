"Sono dell'Isis". Così ha urlato entrando in un supermercato sparando alcuni colpi e seminando il terrore nel negozio. Sembrava una rapina, ma si è presto rivelato un attentato. Le notizie a disposizione sono ancora frammentarie ma, secondo quanto si è appreso, al momento sarebbero una decina gli ostaggi dell'assalitore che si è trincerato nel supermercato Super U, di Trèbes, nel sud della Francia, nei pressi di Carcassonne. Lo hanno rivelato fonti di polizia, citate da "L'Express", secondo cui l'uomo, che ha detto di agire per conto dell'Is, avrebbe con sé un coltello, un'arma da fuoco e una granata. Due già le vittime nell'assalto ad un supermercato di Trebes. Lo confermano fonti della polizia confermano all'emittente LCI. Sarebbero stati uccisi un dipendente del supermercato, un macellaio per l’esattezza, e un cliente. Secondo un testimone citato dai media locali, l'assalitore, un uomo sulla trentina, come si legge sul Corriere della Sera, avrebbe urlato: "Voi state bombardando la Siria e dovete morire". (Continua dopo la foto)

Il quotidiano La Depeche, che cita il sindaco della cittadina nel sud del Paese, Eric Ménassi, ha riferito che l'uomo avrebbe estratto la pistola, sparato 5 colpi di arma da fuoco e ucciso il macellaio al banco delle carni. L'uomo avrebbe con sé uno o più granate. Il premier francese, Edouard Philippe, ha definito la situazione "grave". Intervistato in diretta tv ha detto: "Tutte le informazioni di cui disponiamo allo stato attuale fanno pensare ad un atto terroristico". I clienti presi in ostaggio sarebbero riusciti a scappare poco dopo, mentre l'uomo armato è rimasto all'interno con un poliziotto. . (Continua dopo le foto)

#Trèbes : je me rends immédiatement sur les lieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23 marzo 2018

🔴[OPERATION POLICE]🔴

⚠ Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ⚠

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 marzo 2018

Il ministero dell'Interno, scrive ancora il CorSera, ha detto che saranno presto date altre informazioni e chiesto che non vengano diffuse notizie false. Poi, sempre il ministro Gérard Collomb alle 12.19 ha twittato: "Vado immediatamente là".L'agenzia AFP ha inizialmente scritto che lo Stato Islamico aveva rivendicato l’azione, ma ha corretto la notizia dopo poco, dicendo che è l'aggressore ad aver dichiarato fedeltà allo Stato Islamico. Secondo i giornali francesi un uomo ha inizialmente aggredito un gruppo di poliziotti che tornava da una corsa e stava rientrando in caserma. Li ha seguiti in auto e ha sparato cinque colpi con una pistola. Un agente è stato colpito alla spalla ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è poi scappato e alle 11.15 si è rifugiato nel supermercato Super U, dove, come detto ha preso in ostaggio diverse persone.

