Un delitto talmente orribile da non sembrare vero, un orrore che sembra uscito dalla penna di uno scrittore particolarmente perverso e che invece si è realmente consumato, scioccando gli utenti che si sono imbattuti in questa assurda storia proveniente dalla Russia. Protagonista della vicenda una donna uccisa e fatta a pezzi da un cannibale, che le ha strappato il cuore dal petto per poi cucinarlo e mangiarlo come niente fosse. A ricostruire l'accaduto è stata la polizia che ha arrestato Alexey Yastrebov, 35 anni, originario della città di Krasnoyarsk. L'uomo è accusato di aver accoltellato a morte Ekaterina Nikiforova, colpita al collo da fendenti che si sono poi rivelati fatali. A spaventare gli investigatori accorsi sul posto è però quanto accaduto dopo la violenta aggressione, quando stando a quanto emerso Alexey avrebbe strappato dal corpo il cuore e il polmone sinistro della donna per poi cucinarlo nel proprio appartamento, dove viveva in affitto. Dopo aver consumato il macabro pasto, l'uomo avrebbe poi avvisato il proprietario della casa di un incidente, senza meglio specificare cosa fosse accaduto e limitandosi a ripetere di "chiamare un'ambulanza". (Continua a leggere dopo la foto)

Visibilmente sotto choc, l'uomo ha poi atteso l'arrivo dei soccorritori, ai quali ha confessato senza troppi giri di parole quanto aveva appena fatto: "Le avevo giurato che avrei mangiato il suo cuore dopo averglielo strappato. E così ho fatto". Poco prima che il personale medico entrasse, Alexey ha anche tentato il suicidio, pugnalandosi al collo con delle forbici. Il suo tentativo non è però andato a buon fine e a quel punto si è costituito. La polizia lo ha seguito durante il viaggio in ospedale, piantonando la stanza dove è ancora ricoverato. "Una scena disgustosa - ha raccontato a Metro una delle persone accorse sul posto - c'era questa poveretta a terra, il suo corpo martoriato". (Continua a leggere dopo le foto)

"Il petto della donna era stato aperto - prosegue il testimone - mentre il collo presentava numerose ferite, alcune molto profonde. Sono riuscito a malapena a guardare quello spettacolo orripilante". Stando alle prime ricostruzioni, la vittima era un'amica del cannibale, che conosceva da tempo e al quale era molto legata. La donna aveva due figlie, una di sette e una di tre anni, nate dalla relazione con un compagno dal quale si era recentemente separata. I famigliari, disperati, chiedono ora giustizia per quella fine terribile.

