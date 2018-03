Una dinamica talmente assurda che sembra presa dalla gag di un film comico e che invece ha avuto risvolti drammatici per una persona che ha finito per perdere la vita a seguito di un incidente davvero inverosimile. Eppure, stando agli investigatori accorsi sul posto, così sono andate le cose: un uomo ha infatti perso la vita dopo che la sua testa è rimasta incastrata sotto al sedile reclinabile della sala di un cinema di Birmingham, in Inghilterra. Ancora non sono state diffuse le generalità della vittima, come riportato dalla testata britannica Metro, ma sulle cause del suo decesso sembrano non esserci dubbi. Stando a quanto emerso da ulteriori rilievi, a dare il là all'incredibile quanto nefasta catena di eventi un evento apparentemente banale come la caduta del cellulare. Nel tentativo di riprenderlo, l'uomo si sarebbe così infilato sotto la postazione, finendo però per rimanere bloccato. Tutto è successo in una sala che si trova all'interno di un complesso commerciale, appena pochi secondi dopo la fine della proiezione di un film. (Continua a leggere dopo la foto)

Sull'accaduto, come specificato da Metro, è stata aperta un'indagine che dovrà ora chiarire l'assenza di guasti o manomissioni della postazione sotto la quale l'uomo è rimasto incastrato. Nello specifico, pare che a causare il drammatico incidente sia stato il poggiapiedi del sedile. L'uomo l'ha sollevato tramite l'apposito meccanismo e si è infilato sotto, alla ricerca del telefonino che si era reso conto di aver perso nel corso della proiezione. La testa è però rimasta intrappolata e l'uomo ha avuto un arresto cardiaco legato alla paura di morire soffocato là sotto. Inutili i tentativi di aiutarlo della compagna, presente sul posto, e di altre persone che erano in sala. (Continua a leggere dopo le foto)

I poggiapiedi elettrici sono così stati controllati da diversi esperti alla ricerca di eventuali malfunzionamenti. A confermare le cause del decesso sono stati invece i soccorritori, che hanno spiegato di aver trovato l'uomo già in condizioni molto gravi. "L'ambulanza è arrivata sul posto nel giro di pochissimi minuti. Purtroppo, però, ogni tentativo di aiutarlo si è rivelato inutile". Il personale della struttura non ha commentato la vicenda, in attesa che le indagini chiariscano del tutto l'accaduto e tolgano gli ultimi dubbi sulla dinamica dell'assurda morte che ha scioccato il Regno Unito.

