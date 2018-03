La Procura di Roma vuole vederci chiaro sulla morte di Mariam Moustafa, la ragazza italiana di origini egiziane picchiata da un gruppo di ragazze e deceduta dopo tre settimane di coma a Nottingham. É stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di omicidio, ed è stato affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco. Intanto sui motivi dell'omicidio si fa sempre più accreditata una tesi: Mariam Moustafa potrebbe essere stata vittima di uno scambio di persona. Secondo quanto raccontato dalla sorella 15enne Mallak al 'Sun', ad agosto lei e Mariam sarebbero state prese di mira dal gruppo di ragazze in un parco vicino casa. "Non sapevo chi fossero, non erano della nostra scuola - ha spiegato Mallak al tabloid britannico - ci hanno attaccate perché dicevano che le stavamo fissando e ci hanno colpite entrambe". Nel febbraio scorso, mentre sta camminando in Parliament Street, a Nottingham, Mariam si imbatte nelle stesse ragazzine incontrare quel giorno d'estate. "Erano dieci di loro - ha raccontato Mallak -. Mariam le riconobbe dopo il primo attacco. Provò a scappare ma loro iniziarono a urlare e la inseguirono. Una volta raggiunta, le chiesero se ci fosse lei dietro al profilo Instagram chiamato 'Black Rose'". Mariam disse che avevano sbagliato persona. (Continua a leggere dopo la foto)

"Replicarono dicendole che era una bugiarda e iniziarono a picchiarla" ha aggiunto Mallak. Mariam allora salì su un autobus, cercando di sfuggire alle grinfie della gang, ma venne inseguita a bordo del mezzo e aggredita di nuovo. Le immagini di sicurezza dell'autobus, che mostrano cosa è successo nei momenti successivi, sono state consegnate alla polizia. A Roma intanto si attendono i risultati dell'autopsia disposta dalle autorità inglesi per capire cosa abbia provocato la morte della 18enne. La Procura capitolina da parte sua invierà in Inghilterra, tramite i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo, i referti e la documentazione medica acquisiti ieri all'ospedale romano Bambino Gesù in merito all'intervento chirurgico al cuore subito anni fa dalla giovane.

L'inchiesta aperta a piazzale Clodio dai pm Sergio Colaiocco e Tiziana Cugini al momento ipotizza il reato di omicidio preterintenzionale aggravato dal movente razziale ma quando si farà luce sulle cause della morte l'accusa potrebbe cambiare. Nel caso in cui Mariam fosse morta per negligenze da parte dei medici del Queen's medical center infatti, la Procura di Roma potrebbe procedere contro chi ha partecipato al pestaggio per il reato di lesioni personali. Se dall'autopsia invece dovesse emergere che la ragazza italiana è morta per le botte allora l'accusa resterebbe la stessa.

