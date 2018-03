Un artista è morto dopo essere caduto a terra durante uno spettacolo. Lo annuncia "con immensa tristezza" la celebre compagnia mondiale con un comunicato pubblicato sui social. L'artista, 38 anni, si stava esibendo quando è caduto al suolo. "Le procedure d'emergenza sono state immediatamente attivate ed è stato trasportato al più vicino ospedale, dove successivamente è morto a causa delle ferite riportate", si legge nella nota. "L'intera famiglia del Cirque du Soleil è scioccata e distrutta da questa tragedia", ha affermato il Ceo della compagnia, Daniel Lamarre, "Yann Arnaud era con noi da più di 15 anni ed era amato da tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo". Il Cirque ha inoltre assicurato la "massima collaborazione alle autorità" che indagano sulle circostanze dell'incidente mentre altri due spettacoli previsti a Tampa sono stati cancellati. Due anni fa il Cirque era saltato di nuovo alla ribalta per un incidente occorso Lisa Skinner. (Continua dopo la foto)

L’atleta olimpionica (ha partecipato a tre Olimpiadi, quelle di Atlanta, Sydney e Atene) precipitata per quasi sei metri, durante un’esibizione in Australia. La ginnasta era stata ricoverata con una frattura al collo e a un braccio. Le conseguenze, in quell’occasione, non furono letali. Fondato nel 1984 dall'ex-mangiatore di fuoco allora ventitreenne Guy Laliberté a Montreal insieme a Gilles Ste-Croix e Daniel Gauthier, Il Cirque du Soleil è un noto circo canadese dedicato soprattutto a mimo, acrobazie, giocoleria, generalmente numeri di grande rilevanza, che non impiega animali nei suoi spettacoli. Gli spettacoli del Cirque du Soleil sono concepiti come un unicum.





Con una trama centrale da cui si dipanano diverse scene, e non come un semplice susseguirsi di scene atletiche o circensi, che possono anche differire da una replica all'altra dello stesso show, data la presenza di numerosi ospiti che eseguono la loro performance. Generalmente sono i clown a ricoprire questo ruolo di ospiti, e, in conseguenza di ciò, ogni data varia e lo show si evolve nel tempo. I fondatori del circo hanno preso alcuni esercizi tradizionali, aggiungendoli o modificandone l'esecuzione. Sono ad esempio state introdotte delle corde elastiche negli esercizi aerei, mentre il trampolino elastico è stato potenziato: queste caratteristiche sono state nel tempo adottate anche da altri circhi di stampo tradizionale. Molti dei numeri e degli artisti provengono da diverse scuole circensi, ad esempio la scuola russa o cinese, e sono poi stati assimilati allo stile dello stesso Cirque du Soleil.

Ti potrebbe interessare: “Sono sotto le lamiere!”. Incidente choc: vigili del fuoco in azione. Uno scontro pauroso tra tir e furgoni sull’autostrada italiana. La situazione