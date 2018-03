Una fine orribile, un caso che non può non scatenare rabbia e indignazione. E che ha visto perdere la vita una ragazza che al nostro Paese era stata legata fin da bambina. Una morte, la sua, che ha fatto infuriare ancora di più gli utenti italiani una volta emersi i suoi trascorsi nel Bel Paese. Sì perché Mariam Moustafa, di origini egiziana, era cresciuta a Ostia, a pochi passi dalla capitale. La giovane, 18 anni, ha perso la vita dopo la folle aggressione di un gruppo di bulle che si è accanita contro di lei. Una scena atroce, un orrore accaduto in un centro commerciale di Nottingham, in Inghilterra. Al di là della Manica la ragazza c'era andata per inseguire i suoi sogni, iscrivendosi alla facoltà di Ingegneria. Trovandosi però a fare i conti con la cattiveria spietata di vere belve feroci, che l'hanno aggredita appena aveva terminato la sua spesa. Mariam, uscita dal negozio, stava raggiungendo la madre e la sorella, come da accordi presi al telefono. Un incontro che purtroppo non c'è mai stato proprio a causa di quella folle aggressione. (Continua a leggere dopo la foto)

La ragazza all'uscita dal centro commerciale Int Victoria Center di Nottingham è stata infatti raggiunta da un gruppo di bulle che l'hanno picchiata a morte, come riporta la stampa locale. La scena si è svolta vicino a una fermata dell'autobus sotto gli occhi di molte persone che non solo non sono intervenute ma non hanno nemmeno chiamato i soccorsi. Soltanto quando la ragazza era ormai esanime, riversa a terra e priva di sensi, qualcuno si è preso la briga di chiamare un'ambulanza. I soccorritori hanno fatto il possibile, ma i tentativi di salvare la ragazza si sono rivelati inutili. Ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato l'aggressione e il brutale pestaggio.

Mariam è finita in coma a causa delle percosse, ma non si è più svegliata morendo pochi giorni dopo l'aggressione. La 18enne sarebbe stata colpita a più riprese e da diverse ragazze con pugni violenti al volto, poi rincorsa, insultata e picchiata ancora. Ora la polizia sta cercando di capire cosa possa essere successo e rintracciare le colpevoli della tragedia: "Sappiamo che c'erano molte persone alla fermata dell'autobus quando è avvenuto l'assalto e stiamo esortando le persone a farci sapere qualsiasi informazione".

