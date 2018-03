Un video apparso dal nulla su YouTube, apparentemente innocuo come tanti altri che milioni di utenti sparsi per il mondo caricano ogni giorni in rete per raccontare le proprie disavventure giornaliere e, magari, acchiappare un buon numero di like e condivisioni. E che però ha scatenato contro l'autrice del filmato un vero e proprio polverone, con messaggi di insulti e minacce piovuti ovunque e una petizione nata online per chiedere l'arresto della ragazza protagonista della vicenda. Cosa è successo di preciso? Tutto è nato dopo una breve sequenza arrivata dall'Andalusia, in Spagna, dove una ragazza di 23 anni ha mostrato la sua terribile vendetta contro un gatto. L'animale era "colpevole", a suo dire, di aver provato ad accoppiarsi con la sua micetta. Così la giovane, mostrando una cattiveria decisamente fuori dal comune, lo ha infilato nella centrifuga giustiziandolo mentre riprendeva il tutto, scrivendo poi tutta soddisfatta, dopo aver diffuso il video, le motivazioni del suo gesto. Scatenando, ovviamente e per una volta più che giustamente, l'indignazione degli internauti. (Continua a leggere dopo la foto)

La storia ha avuto grande diffusione, con migliaia di visualizzazioni. Oltre 300mila persone infuriate hanno subito lanciato una petizione chiedendo una pena esemplare per la ragazza, 23 anni originaria di Mengibar, nella provincia di Jaén, vicino Cordova. La giovane ha infilato il gatto nella lavatrice e l'ha accesa. Il titolo della clip, inquietante, "Gatolavadora", che in italiano suona un po' come "lavagatti". L'animale era riuscito addirittura a sopravvivere miracolosamente a un primo lavaggio ma lei, spietata, ha azionato l'elettrodomestico una seconda volta. Il tutto aggiungendo addirittura, spietata, la frase: "non era stato lavato bene, quelli che dicono che i gatti hanno nove vite sembra abbiano ragione, figlio di p….". (Continua a leggere dopo le foto)

Visto il contenuto, molto sensibile, del video, non lo proponiamo qui, limitandoci a un'immagine della sequenza ancora presente su YouTube. Quando la ragazza si è trovata di fronte i messaggi di odio degli utenti, non si è affatto pentita e anzi ha rilanciato tutta piccata: "La prossima vittima. Non volete che uccida i gatti, allora ucciderò i cani" a corredo di un'immagine che mostra proprio un cagnolino. Il fratello, identificato con le iniziali F. V. M., per non essere da meno ha invece registrato un video dove aizza i suoi cani da caccia a inseguire e uccidere un gatto. Dopo la diffusione del video il Partito Animalista spagnolo (PACMA) ha chiesto "una pena detentiva esemplare". Il tutto seguito da una petizione che, come anticipato, ha già sfondato il muro delle 300mila adesioni.

‘’Pronte per il 2018’’. Beh, a giudicare dal ciuffo di peli che la super vip ha sotto le ascelle non si direbbe. Non è la prima volta che la pupa si mostra ‘’al naturale’’: ricordiamo su tutti i suoi leggendari baffi da gatto. ‘’Ma perché lo fai?’’, i fan non si danno pace che una tanto splendida creatura debba lasciarsi andare così…