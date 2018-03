Immagini che hanno fatto il giro del web in pochi minuti, lasciando a bocca aperta gli utenti che navigando in rete se le sono trovate di fronte. Non capita d'altronde tutti i giorni, spulciando le notizie sui social, di notare un filmato che, stando alle descrizioni inserite da chi lo ha caricato, immortalerebbe una popstar intenta in una pratica erotica in pubblico, sotto gli occhi di telecamere che probabilmente non aveva notato e che invece l'hanno impietosamente immortalata. A raccontare la bizzarra vicenda, che ha visto poi scendere in campo la diretta interessata per chiarire l'accaduto, è la testata britannica Daily Star. Protagonista del tutto lei, Yulia Berg, astro nascente della musica russa accusata di essersi lasciata infilare le mani nei pantaloni dal compagno durante un evento mondano. Le indagini, effettivamente, qualche dubbio sembrano lasciarlo, ma gli utenti le hanno rilanciate e condivise convinti che proprio di masturbazione si trattasse, togliendosi ogni beneficio del dubbio. Il tutto è successo durante una serata organizzata a Mosca dalla designer Bella Potemkina. (Continua a leggere dopo la foto)

A filmare la ragazza, molto famosa in patria e che sta già muovendo i primi passi fuori dal paese grazie alle sue hit, un fan armato di cellulare, che notando qualcosa di strano non ha esitato a riprendere il tutto con grande prontezza di riflesso. Apriti cielo: nella sequenza si vede Yulia lasciarsi infilare le mani nei pantaloni da Dmitry Torin, il suo attuale fidanzato, che le bacia poi l'orecchio e sussurra parole sicuramente molto dolci. Lei, scrivono in molti, dalle espressioni del viso non sembra d'altronde affatto dispiaciuta da quanto stava succedendo. Chiaramente i fan hanno approfittato dell'accaduto per inondare il web di messaggi che spaziavano dall'ironico al gratuitamente volgare (e sessista), come purtroppo ormai d'abitudine in questi casi.

La Berg è però intervenuta chiarendo di non aver fatto niente di particolare e minacciando pesanti azioni legali nei confronti di chiunque continuerà a sostenere il contrario. "Per favore - ha detto ai suoi fan - non credete a tutto quello che vi dicono. Non ho assolutamente fatto qualcosa di erotico. Si tratta di un filmato lanciato ad arte per mettermi in cattiva luce e tentare di rovinare la mia reputazione". Parole che non sono bastate a scoraggiare gli utenti dal continuare con insinuazioni e commenti molto volgari, che sono continuati ad apparire come niente fosse. Tanti anche i fan che hanno però difeso la cantante.

