Una frase che nessun genitore vorrebbe mai sentirsi dire, capace di far tremare immediatamente le gambe e materializzare nella testa le peggiori eventualità possibili. Provate allora a immaginare cosa devono aver provato questa coppia che si preparava a vivere il momento più bello che un uomo e una donna possano affrontare insieme, quello della nascita dei loro bambini. L'emozione, l'adrenalina, la voglia di tornare a casa e festeggiare. Finché un medico non si è presentato iniziando il discorso così "Ci dispiace, dobbiamo dirvi una cosa...". Momenti di terrore che si sono trovati a vivere Matt e Jody Parry sei anni fa, in ospedale per l'arrivo delle loro due gemelline. I due avevano già un figlio e non vedevano l'ora di completare la loro esistenza allargando ulteriormente la famiglia. Poi, l'annuncio drammatico del dottore. Quello che l'uomo stava per dire ai genitori era che le bimbe, che avevano desiderato per anni con molti sforzi, erano nate premature, entrambe affette dalla sindrome di Down. (Continua a leggere dopo la foto)

I due erano rimasti sconvolti non solo dall'evento in sé, che ovviamente li aveva spiazzati, ma anche dal modo in cui il medico, lo sguardo basso e la voce solenne, aveva introdotto l'argomento, facendo inizialmente temere ai genitori che le piccole non fossero sopravvissute. Abiga e Isobel, questo il nome delle piccole, erano così rimaste in terapia intensiva per un mese. "Non mi sentivo madre quel giorno… E vedevo il futuro in modo estremamente negativo" racconta oggi Jody. Le probabilità di dare alla luce due gemelle con la sindrome di Down è molto rara, 1 su un milione. Alla nascita erano stati riscontrati alle bambine altri problemi: ad Isobel problemi cardiaci e Abigal la sordità da un orecchio.(Continua a leggere dopo le foto)

Le due piccole, nate con mille difficoltà, hanno però sempre potuto contare sull'affetto dei genitori e del fratellino. "Oggi mi chiedo di cosa fosse dispiaciuto il medico quando venne a parlarci" racconta Jodi in un'intervista a BrarcoftTV. "Se lo incontrassi gli farei vedere le mie bambine, chiederei spiegazioni per quel suo 'mi dispiace' e gli direi che non cambieremmo le bambine con nulla al mondo". Oggi le due hanno sei anni e la madre e il padre si dicono fieri delle loro piccole, che hanno sempre protetto da un mondo esterno fatto di pregiudizi e ignoranza. Le loro foto in rete sono il miglior esempio di come l'amore sia sempre e comunque più forte di tutto.

“Ho delle fitte al petto, sto malissimo”. Ma il medico le dice che finge (e ride). Georgia ha 24 anni tutto sembra essere perfetto ma poi quei dolori sospetti la allarmano. Il dottore la sottovaluta, ma dalla tac emerge l’orrore: “Ecco cosa ho patito”