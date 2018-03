Sapere giocare con i social network e con i media è una prerequisito essenziale per ogni vip, o aspirante tale, che si rispetti. Regina assoluta nella categoria, dalle nostre parti, è la sempre bellissima Belen Rodriguez, tornata di prepotenza sulle pagine dei giornali in questi giorni con l'annoso dubbio di una sua presunta gravidanza a tenere banco. Tutto era iniziato da un'indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, che riportava: "Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta (la conduzione del Grande Fratello, ndr) che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera. Le voci di una dolce attesa si rincorrevano già dallo scorso dicembre quando i telespettatori avevano notato il suo pancino arrotondato durante le puntate di Tu si que vales". Apriti cielo. Le voci incontrollate si erano subito moltiplicate di sito in sito, di utente in utente, con presunti indizi a fioccare all'improvviso. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen aveva di lì a poco postato, poi, uno scatto su Instagram che si era prestato a diverse interpretazioni e solleticato di nuovo la fantasia dei suo follower. L'argentina si mostrava infatti abbracciata con Andrea Iannone, una scena accompagnata dalla didascalia "Proteggimi". Sempre Nuovo si era a quel punto sbilanciato: "Una richiesta che lascia pensare che i due stiano attraversando un momento particolare". Vera o non vera che sia la voce, ecco la Rodriguez tornare alla carica come suo solito sui social, questa volta con uno scatto di natura decisamente diversa che la vede con la maglietta bagnata in riva al mare. (Continua a leggere dopo le foto)

Lo scatto è stato realizzato su una spiaggia delle Isole Maldive ma ad attirare l'attenzione degli utenti, oltre al fascino indubbio del soggetto, sono state ancora una volta le sue parole: "Ci tenevo a precisare…… che non sto facendo la pipì!". Una frase che ha lasciato decisamente il segno, scatenando da un lato le risate virtuali di chi ha trovato il tutto molto spiritoso e dall'altro qualche critica: "Era necessaria la precisazione?" si chiede un internauta seccato, imitato da un altro: "Cosa non si fa per far parlare di sé".

