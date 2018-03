Sulla bontà di certi videogiochi, capaci di occupare positivamente un po' di spazio durante le giornate e stimolare ragionamento e riflessi, si sono pronunciati molti esperti nel corso degli ultimi anni. Quello che però hanno tutti sottolineato è che sarebbe sempre un bene non abusarne, come d'altronde per tutte le cose. Soprattutto, fenomeno del quale si è discusso parecchio nel corso degli ultimi anni, delle app per cellulare, la cui pericolosità non è da ricercare semplicemente nella dipendenza che alle volte riescono a creare in chi ne fruisce, lasciandolo incollato allo schermo a volte anche per numerose ore, ma soprattutto nella distrazione che comportano. Tanti, purtroppo, i casi in cui i telefonini si rendono infatti protagonisti di incidenti, alle volte anche con conseguenze non da poco. Ultima, purtroppo, in ordine cronologico è la storia che arriva dalla Cina e che sta facendo il giro dei social in queste ore, con gli utenti allibiti che si interrogano sulle dinamiche di una tragedia davvero assurda e che poteva sicuramente essere evitata. (Continua a leggere dopo la foto)

Come raccontato dal Daily Mail, infatti, il protagonista dell'accaduto, che ha perso la vita, era completamente assorto in un gioco per cellulare che aveva scaricato da pochi giorni e dal quale non riusciva proprio a staccarsi. Al punto da perdere ogni nozione del tempo e dello spazio. Dimenticando, così, di trovarsi in un luogo particolarmente pericoloso, senza prestare attenzione: e così è bastato un attimo di distrazione per farlo precipitare e morire sotto lo sguardo atterrito dei turisti che hanno assistito alla scena in cima alle scale del famoso Palazzo Rou Shen, in Cina. Il ragazzo, un turista 20enne di Lujiang, nella provincia di Anhui, aveva salito i 99 gradini verso il palazzo per pregare sul monte Jiuhua, una delle quattro montagne sacre del buddismo cinese. (Continua a leggere dopo la foto)

Stanco, dopo essersi inerpicato, per rilassarsi aveva preso il suo cellulare e aveva iniziato a giocare al suo videogame preferito. Doveva essere totalmente assorto per dimenticarsi di essersi seduto su un muretto a picco, senza alcuna protezione dietro le spalle: gli è bastato sbilanciarsi un attimo all'indietro per precipitare e rotolare giù per le scale. Un volo di poco meno di dieci metri che gli è costato la vita: due donne hanno tentato di prestargli soccorso, ma nemmeno l'arrivo dei medici è riuscito a salvarlo. Secondo quanto riportano i media cinesi, il ragazzo era totalmente ossessionato da quel videogioco da perdere il senso della realtà. Il video della caduta è al vaglio della polizia, ma per gli agenti non ci sono molti dubbi.

“L’hanno deriso fino alla morte, anche al funerale”. La tragica fine a 17 anni, saltando giù da un ponte. Una tragedia tutta italiana dietro la quale ora emerge una realtà ancora più terribile, inaccettabile