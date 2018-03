Ci sono genitori, in tempi come questi, che difendono i propri figli a spada tratta in qualsiasi situazione e circostanza, arrivando a schierarsi di volta in volta contro altre famiglie, amici, compagni, professori e presidi pur di non ammettere le responsabilità dei loro pargoletti, anche quando evidenti. E ci sono, invece, mamme e papà che di fronte a certi atteggiamenti non transigono davvero, arrivando a mettere in atto punizioni esemplari per assicurarsi che i bambini abbiano imparato la lezione fino in fondo. Sicuramente alla seconda di queste due categorie, evidentemente entrambe allergiche alle vie di mezzo, appartiene la famiglia protagonista di questa bizzarra storia raccontata dal tabloid inglese Metro e andata in scena nei pressi della città di Harrow in Ontario, Canada. Una madre ha deciso di costringere i due figli a camminare per quattro miglia, il corrispettivo di circa sei chilometri e mezzo, in mezzo al freddo e alla neve, sfidando il maltempo e reggendo in mano un cartello che spiegava il motivo dello strano siparietto. (Continua a leggere dopo la foto)

I due erano stati infatti puniti severamente dalla donna per essere stati maleducati e offensivi nei confronti dell'autista che ogni giorno li aspetta alla fermata per accompagnarli a scuola così da poter assistere alle lezioni in programma. A segnare l'accaduto alla madre erano stati proprio i rappresentanti dell'istituto al quale i ragazzini sono iscritti, che hanno telefonato a casa per far presente il comportamento tenuto a bordo. La donna ha così deciso di impartire una lezione "per capire loro cosa succederebbe se l'autista si rifiutasse di accettarli di nuovo sul pulmino, costringendoli così a camminare fino a scuola". (Continua a leggere dopo le foto)

Così ecco i bambini costretti alla lunga e difficoltosa camminata in mezzo alle neve, comunque controllati dal genitore affinché non corressero rischi. In mano, un cartello che spiegava a eventuali passanti spaventati la loro colpa e il motivo della camminata volta a espiare ogni peccato. Non tutti però sono stati d'accordo con la drastica scelta della donna: considerando l'epoca social in cui viviamo e il fatto che, ovviamente, la storia ha subito viaggiato di sito in sito attraversando il mondo intero, qualche utente si è chiesto se l'improvvisa esposizione mediatica non rischia di avere effetti opposti nella mente dei due giovani.

