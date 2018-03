A fine mese avrebbe detto sì. Sarebbe salita sull’altare con l’abito bianco e avrebbe iniziato un nuovo percorso di vita accanto all’uomo che amava. Bella, ricca, famosa e con un cuore buono. Sembrava tutto perfetto, invece il destino ha deciso diversamente. In un attimo, tutto si è frantumato lasciando in piedi solo macerie. La vita di Mina Basaran, 28 anni, figlia del proprietario dell'omonima holding turca (ex presidente del Trabzonspor calcio), che opera in diversi settori e proprietaria del jet, si è spenta sulla via del ritorno, con il jet privato che la stava riportando a casa dal suo addio al nubilato precipitato tra le montagne iraniane. Con lei 7 amiche e tre membri dell'equipaggio. Nessuno è sopravvissuto. L'aereo, secondo quanto riferiscono i media locali, era partito da Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, e stava rientrando a Istanbul, quando all'improvviso è scomparso dal radar. Poco dopo la notizia che il jet si è schiantato nella provincia sudovest di Chahar Mahal-Bakhtiari, a 400 km da Teheran. (Continua dopo la foto)

Le squadre di soccorso sono riuscite a raggiungere la zona dell'incidente solo dopo diverse ore a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Alcune ore dopo il disastro, riportano i media locali, i rottami erano ancora in fiamme, i corpi sono stati trovati carbonizzati e per un’identificazione certa bisognerà aspettare gli esami del Dna, anche se non vi è dubbio sull’identità delle persone a bordo. Il giorno prima dell’incidente proprio Mina Basaran aveva pubblicato su Twitter una foto della sua festa di addio al nubilato. Profondo cordoglio è stato espresso dal ministro degli Esteri iraniano.L'ultimo video postato mostra lei e le sue amiche mentre si divertono al concerto della cantante Rita Ora in un famoso nightclub di Dubai.





Volti felici e sorridenti, pieni di gioia e voglia di vivere. Ignare di quanto sarebbe successo. Immagini che ora fanno ancora più male. Un dolore difficile da colmare. Meno di un mese fa, l’Iran era stato colpito da un’altra tragedia aerea. Il 18 febbraio scorso infatti, un ATR-72 della compagnia iraniana Aseman con 65 persone a bordo era precipitato pure in una zona montagnosa dell'Iran. I soccorsi erano scattati immediatamente ma una volta sul posto, solo rottami e fiamme. Nessun sopravvissuto tra i passeggeri, tra cui anche un bambino.

