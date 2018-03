Una notizia che rapidamente sta facendo il giro del mondo e che getta una nuova luce sul caso di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa in Portogallo e di cui si sono perse le tracce. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun una giovane studentessa universitaria ha pubblicato alcune foto su Twitter asserendo di essere lei la bimba che si è volatilizzata quella lontana notte del 2007. La ragazza si chiama Harriet Brookes e ha dichiarato in una chat tra amici, che poi è stata resa pubblica, di nutrire sospetti fortissimi circa la sua identità. A riprova di quanto afferma ha detto di avere avere gli stessi tratti caratteristici descritti dai genitori all'epoca della scomparsa: una macchia marrone intorno all'iride degli occhi e un neo sulla coscia, nella stessa posizione della piccola Maddie. Naturalmente ha postato tutte le foto che dimostrano questa sua tesi, inducendo molte persone a credere alla sua tesi. Un fatto che ha creato non poco sconcerto e naturalmente ora tutti si domandano cosa ne pensano Gerry e Kate McCann, i 49enni genitori della piccola Maddie. (continua dopo la foto)

"Ragazzi - ha scritto Harriet nella chat con gli amici - di solito non credo alle teorie cospirazioniste, ma penso di essere io Madeleine McCann". Poi ha continuato: "Io sono Madeleine McCann e non so più cosa fare di me stessa", creando anche qualche dissenso all'interno della chat, in cui non tutti si sono dichiarati d'accordo con lei. Come è stata postata su Twitter, la vicenda ha riscosso un notevole interesse da parte degli utenti, e ritwittata ben 30mila volte solo nelle prime ore. Ma c'è un dato che vanificherebbe le pretese della ragazza: quando è stata rapita Maddie, nel 2007, la bambina aveva appena tre anni, quindi oggi ne avrebbe 14. Harriet, invece, è una studentessa universitaria.





Dopo quasi undici anni di vane speranze e buchi nell'acqua, le ricerche di Madeleine McCann si stavano per interrompere definitivamente. Recentemente Scotland Yard, la polizia britannica, che si è occupata della scomparsa della bimba, dopo aver speso più di 11 milioni di sterline (oltre 12 milioni di euro), ha infatti comunicato ai genitori di Maddie che i fondi garantiti sarebbero solo per altre sette settimane. Per questo motivo, i due coniugi 49enni hanno deciso di affidarsi a detective privati per continuare a cercare la figlia. Le ricerche, nel frattempo, continuano: la polizia ha ricevuto 154mila sterline di fondi per poter continuare le indagini, almeno fino a marzo dell'anno prossimo.

