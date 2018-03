Guai a lasciarsi travolgere dalle emozioni quando di mezzo c'è l'idea di un matrimonio da celebrare in fretta e furia. Soprattutto se davanti alle telecamere, che possono alterare ancora di più la capacità di ragionare a mente fredda. E così l'avventura di questi due giovani in un reality show si è trasformata in un vero e proprio incubo. A raccontare le peripezie di Richard e Harriet è la testata Metro. I due erano stati protagonisti insieme di una delle puntate del popolare programma Married At First Sight" (Sposati a prima vista), che vede appunto uomini e donne conoscersi, piacersi e alle volte correre in fretta e furia all'altare. Come successo a loro che, vuoi anche per l'emozione di essere in tv, non ci hanno pensato due volte a scambiarsi le reciproche promesse di fedeltà e amore eterno nonostante si fossero incontrati da nemmeno ventiquattro ore. Quella che sembrava la più classica delle favole è però naufragata di lì a poco di fronte a incomprensione e incompatibilità caratteriali che i due non avevano avuto modo di mettere in conto vista la celerità della cerimonia. (Continua a leggere dopo la foto)

E così i due si sono trovati di colpo sposati a tempo di record e già pronti al divorzio, dopo aver provato per qualche settimana a mandare avanti le cose. Come riportato dalla testata britannica pare sia stato soprattutto lui, Richard, a cercare di non gettare la spugna e trovare un'intesa, dovendosi però a sua volta arrendere all'evidenza e alla fermezza con cui Harriet aveva invece presto deciso per la rottura. A quel punto, ecco la scoperta: il programma, come promesso ai concorrenti, paga eventuali spese per un divorzio così da aiutare le coppie qualora si trovino in difficoltà dopo la puntata. Fa parte del gioco. Ma non subito. La produzione si occupa infatti delle pratiche a partire dal dodicesimo mese dopo la cerimonia, come da contratto. (Continua a leggere dopo le foto)

La coppia di novelli sposi già pronti alla separazione, quindi, per non sobbarcarsi di tasca propria tutte le spese del caso sarà costretta ad aspettare 12 mesi da sposati prima di poter finalmente fare un passo indietro. Nel frattempo, Richard e Harriet avrebbero lasciato la casa in cui hanno convissuto per 7 settimane, ma hanno deciso di rimanere amici. Il tutto in attesa di tornare a essere ufficialmente single e poter cercare nuovamente l'amore. Magari, la prossima volta, con un pizzico di calma in più.

