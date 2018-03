Un matrimonio attesissimo, una popolarità crescente che l'ha resa in poco tempo una beniamina tanto dei sudditi inglesi quanto della regina Elisabetta, che stando ai tabloid non vede l'ora di accoglierla nella Royal Family. Apparentemente, un successo su tutta la linea per la bella Meghan Markle, pronta a convolare a nozze con il suo principe Harry e vivere una favola sulla falsariga di quella capita a Kate Middleton. O chissà, anche migliore. Mentre le testate continuano a dipingere la bellissima modella, 36 anni, come una Windsor già fatta e formata, ecco invece che il Daily Star racconta per la prima volta delle difficoltà che la donna sta incontrando in questi giorni concitati, costretta a convivere con la sua fama passata e con la necessità di lasciarsi alle spalle la vecchia vita e tante attività a lei care, che a breve le risulteranno impossibili a causa. "Dopo gli iniziali entusiasmi - spiega il Daily Mail - Meghan ora inizia a trovare davvero impegnativi gli ostacoli sparsi lungo il suo cammino. Inizia a sentire il peso della situazione". (Continua a leggere dopo la foto)

Meghan gestiva infatti in passato un blog al quale era sempre stata particolarmente affezionata, The Tig, decisamente non in linea con i reali protocolli e che quindi dovrà per forza di cose interrompere. Così come ha già chiuso i suoi account social, la cui gestione non è certo tra le priorità della moglie di un principe. Addio, dunque, alla notorietà virtuale alla quale era sempre stata legata e che aveva scandito in passato le tappe della sua avventura del mondo delle passerelle, tra follower in crescita, piogge di like e commenti entusiasti da ogni parte del mondo. "Si era sempre sentita uno spirito libero - aggiunge la testata - anche sul web". (Continua a leggere dopo le foto)

Proprio in quel blog, The Tig, Meghan era solita dare sfogo ai propri pensieri senza filtro, raccontando quello che le passava per la testa giorno per giorno. Un'esperienza ormai destinata a finire. Non solo, conclude il Daily Star: Meghan si sentirebbe maledettamente sola a Kensington Palace. Per lei che amava fare jogging all'aria aperta, nei parchi della città, accontentarsi di un po' di yoga indoor è veramente faticoso. Riuscirà la bella modella a resistere fino al giorno del fatidico "sì"? I bookmakers, almeno su quel fronte, escludono clamorose sorprese.

