Quante volte avete provato ad andare, anche soltanto per gioco, da un indovino o presunto tale per avere qualche anticipazione, possibilmente benaugurante, sul vostro futuro prossimo? Previsione che in realtà spesso e volentieri finiscono per rivelarsi del tutto inesatte, ma che servono almeno a regalare qualche sogno a occhi aperti a chi spera di poter cambiare da un giorno all'altro la propria vita in positivo. Se siete convinti, però, che si tratti sempre e comunque di balle, sappiate che le belle sorprese, alle volte, arrivano davvero come da pronostico. A raccontarlo è stata lei in persona, la sempre amatissima Kate Middleton, moglie del principe William nonché tra i membri più apprezzati della famiglia reale, molto benvoluta dai sudditi britannici che non perdono occasione di rimarcare la sua genuina spontaneità talvolta in contrasto con i protocolli rigidi di casa Windsor. La duchessa di Cambridge ha infatti rivelato che il suo roseo avvenire era stato già tracciato quando aveva soltanto 13 anni, come in un film. (Continua a leggere dopo la foto)

Pare proprio infatti che l'unione tra Kate e il suo William, uno dei momenti più emozionanti della recente storia della Royal Family, non sia stata una semplice coincidenza quanto piuttosto la naturale conclusione di un percorso già tracciato negli astri. Quando l'attuale Duchessa di Cambridge aveva solo 13 anni, infatti, qualcuno le aveva predetto un futuro accanto a un ricco nobile, completamente innamorato di lei, che l'avrebbe anche portata sull'altare. Tutto risale ai tempi in cui l'attuale duchessa era soltanto un'alunna della St. Andrew’s Preparatory School di Buckhold. Lì, nel 1995, impersonava il ruolo da protagonista in una recita scolastica. (Continua a leggere dopo la foto)

Vestita di bianco e con un cerchietto di fiori, l'adolescente era affiancata sul palco da un'indovina che le rivelava un futuro poi trasformatosi in realtà. "Presto incontrerai un bell'uomo e ricco signore - la rivelazione della compagna di scuola che impersonava per l'occasione proprio la veggente - Sì, si innamorerà di te e ti sposerà". Anni dopo, ecco una cresciuta Kate incontrare William all'università St. Andrews. Pare che a folgorare il primogenito di Carlo e Diana sia stata una sfilata della ragazza in lingerie. Il resto è storia: l'amore, il fidanzamento ufficiale, il matrimonio nel 2011 e due figli, George e Charlotte, in attesa del terzo.

