Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la passione per la pesca vanno a pescare, appunto, così si rilassano, parlano tra loro e si godono un po’ di tempo libero. Circondati dalla natura, la testa si svuota, lo stress sparisce e si torna a casa più sereni e più pazienti. Ebbene, durante uno di questi momenti che doveva essere rilassante uno di questi uomini con la passione per la pesca, ha messo le mani nella neve e ha fatto una scoperta agghiacciante. A dir poco. Quando l’uomo ha fatto la scoperta, non ha potuto fare altro che chiamare la polizia. Anche gli agenti, va detto, sono rimasti senza parole… Una roba assurda. Curiosi di sapere cosa abbia trovato l’uomo? Continua a leggere dopo la foto

ATTENZIONE IMMAGINI MOLTO FORTI

L’uomo ha trovato un sacco e dentro al sacco c’erano 54 mani. Scoperta choc, possiamo dirlo tranquillamente senza essere additati come esagerati. Quando l’uomo ha fatto la scoperta ha chiamato la polizia. Al momento, come riferisce The Siberian Times, il caso è ancora un grosso mistero: non si sa di chi siano quelle mani, perché in quel sacco ci fossero delle mani, chi ce le abbia messe. Insomma, è tutto un giallo. Dai primi accertamenti sono state individuate le impronte digitali su una mano, mentre continuano i rilievi sugli altri arti. Nel frattempo, sulla stampa russa, circolano diverse ipotesi riguardo quelle mani amputate e poi nascoste nel sacco. Le mani potrebbero essere state tagliate come punizione per dei furti. Continua a leggere dopo le foto

Ma c’è anche un’altra ipotesi atroce: potrebbero essere state tagliate ai cadaveri in ospedale per essere rivendute sul mercato nero. A sostenere questa ipotesi c’è il ritrovamento che è stato fatto immediatamente vicino al sacco: gli agenti hanno infatti ritrovato delle garze e anche dei copriscarpe da ospedale. Ma c’è anche un’altra ipotesi: quelle mani potrebbero essere state tagliate per impedire l’identificazione di alcuni cadaveri. Qualunque sia la verità, si tratta di una roba atroce. “È uno spettacolo disgustoso” ha detto un abitante del villaggio. La polizia non ha commentato ma continua a indagare.

