Una delle attrici più famose del mondo dello spettacolo americano, amatissima dai fan e sex symbol di fama assoluta, tra le più cliccate e ricercate sui social. E che adesso è uscita allo scoperto con delle rivelazioni destinate sicuramente a far discutere, rivelando senza peli sulla lingua il suo rapporto con la droga e il modo in cui ha influenzato il suo passato e come sta influenzando il suo presente. Parliamo della divina Charlize Theron, vincitrice del premio Oscar per il film Monster e di recente protagonista anche dell'acclamatissimo Mad Max: Fury Road, tornata a far parlare di sé con la sua partecipazione al programma Jimmy Kimmel Live dove non si è certo risparmiata: "Per otto anni ho fumato marijuana, poi un giorno le cose sono cambiate". L'artista ha rivelato che alle volte è stata la stessa madre a procurargliela, poiché entrambe soffrono di insonnia e la utilizzano come "cura" per riuscire a dormire, non essendo riuscite a risolvere in altra maniera il loro problema. A raccontare la notizia è l'Huffington Post, che ha ripreso le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ho davvero problemi di sonno, anche mia madre. Prendevamo dei farmaci e io ho suggerito che ci servisse qualcosa per allentare la tensione. Funziona perfettamente, è incredibile", ha spiegato la 42enne. Theron racconta adesso di farne un uso a puro scopo curativo, mentre ha smesso di fumarla per diletto: "Un giorno sono rimasta bloccata davanti al frigo per circa 8 ore. Non potevo parlare e non era più divertente. Quindi mi sono dovuta fermare".

"Sono sempre disposta a provare qualsiasi cosa. Hai una vita da vivere, quindi, perché no?", ha commentato nel salotto di Jimmy Kimmel. E in effetti, come lei stessa ha raccontato, anche in passato non si è privata di eccessi. (Continua a leggere dopo le foto)

Non è la prima volta che Charlize ha affrontato questo argomento. Già in passato aveva parlato del suo rapporto col mondo degli stupefacenti spiegando di non aver fatto utilizzo soltanto di droghe leggere: "Be', ho sperimentato, sì. E anche l'ecstasy, non ne ho usata molta, ma l'ho presa. Non posso più fumare erba, divento subito poco interessante. Non voglio parlare. Mi spengo e non ho più niente da dire". Nel marzo del 2018 l'attrice è entrata nel cast della dark comedy Gringo.

