Una lotta, quella con l'ago della bilancia che l'aveva vista sempre, puntualmente sconfitta. Sforzi inutili di fronte a un'immagine che, davanti allo specchio, non voleva proprio saperne di farsi più magra e attraente. Al punto da spingerla verso pensieri terribili, a un passo dal baratro. Lei, Nicola Burke, obesa e incapace di cambiare la sua vita, nel 2013 era caduta in una profonda depressione che l'aveva spinta addirittura a pensare al suicidio. Una vita sempre alle prese con i chili di troppo, la sua, fin dalla giovane età, quando i compagni di scuola avevano iniziato a prenderla in giro mentre lei era costretta a farsi realizzare abiti su misura visto che non riusciva più a trovarne di adatti alla sua taglia nei negozi. Fino a quando, nel novembre del 2014, la sua storia, raccontata sulle pagine della testata britannica Metro, non è arrivata all'improvviso a una svolta. La ragazza, originaria di Seattle negli Stati Uniti, pesava in quel momento la bellezza di 160 chili, figli di una dieta squilibrata e per nulla salutare. A quel punto eccola però decidere di dire basta e sottoporsi a una gastrectomia verticale per ridurre le dimensioni del suo stomaco. (Continua a leggere dopo la foto)

Una trasformazione incredibile, quella avvenuta dopo un'operazione che le ha permesso, anche grazie agli sforzi successivi, di perdere oltre metà del suo peso e rendersi praticamente irriconoscibile anche ai parenti e agli amici più cari. "Ho provato a uccidermi - ha raccontato sulle pagine di Metro - mi sentivo così orribile da non riuscire nemmeno a credere fosse possibile cambiare. Quando sono arrivata a tentare il suicidio, però, ho trovato la forza di scuotermi. Mi sono detta: o mi ammazzo davvero o provo a darmi una scossa". Nicole assumeva oltre 4mila calorie giornaliere, consumando torte, pizze e ordinando continuamente panini e pietanze fritte nei fast-food intorno alla sua abitazione. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo l'operazione Nicole, terrorizzata di tornare nell'incubo che l'aveva accompagnata fin da quando era una ragazzina, ha cambiato drasticamente anche il suo regime alimentare, pur concedendosi di tanto in tanto qualche strappo. Dopo una vita passata senza nemmeno il sogno di conoscere qualcuno a cui potesse piacere, convinta di essere brutta e per niente sexy, oggi ha trovato anche l'amore: Christian Jepp, 26 anni, con il quale dopo qualche mese è già andata a convivere e del quale si dice innamoratissima. "Lui mi è accanto ogni volta che ho un timore, la paura di una ricaduta. Non avrei potuto chiedere di meglio dalla vita".

