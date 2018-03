Una tradizione secolare che sta per infrangersi, dopo aver retto fino a oggi. Di cosa stiamo parlando? Di una bevanda ormai storica, criticata a più riprese negli anni ma capace a lungo andare di incontrare il gusto dei consumatori in ogni parte del mondo e dalla ricetta talmente segreta da far sembrare il nome dell'assassino di Kennedy, a confronto, un'informazione di poco conto. Ora la Coca-Cola, leader fin dalla sua nascita nel campo delle bevande analcoliche, si prepara a una vera e propria rivoluzione: l'azienda sta infatti per lanciare il suo primo drink alcolico. La compagnia sta attualmente sperimentando un tipo di bevanda simile al giapponese Chu-Hi, ma con l'aggiunta di Shochu, alcool distillato, e acqua aromatizzata. Un capitolo davvero storico che sta per aprirsi, lasciando i consumatori con mille dubbi e altrettante aspettative. La bevanda sarà lanciata in Giappone, e non a caso: i giapponesi sono grandi consumatori di bevande contenenti un piccolo quantitativo di alcool. Con il termine Chu-Hi si intende infatti una bevanda alcolica gassata, generalmente venduta in lattina nei supermercati e nei convenience store, ma anche in alcuni ristoranti, bar e distributori automatici. (Continua a leggere dopo la foto)

In Giappone questo tipo di drink viene visto come un cocktail rinfrescante composto da una base alcolica allungata con acqua gassata. La nuova Coca-Cola, come anticipato dall'Huffington Post sulle proprie pagine, seguirà proprio questa tradizione giapponese: "Si tratta di un drink in lattina che contiene alcool. Tradizionalmente, è composto da Shochu e da acqua frizzante, insieme a qualche aroma - ha affermato Jorge Garduño, presidente di Coca-Cola Giappone - Non lo avevamo mai sperimentato per un tale mercato, ma questa è la prova che non ci tiriamo indietro di fronte a nuove opportunità". (Continua a leggere dopo le foto)

"Coca-Cola si è sempre concentrata sulle bevande analcoliche e questo è un modesto esperimento, per uno specifico settore del nostro mercato", ha aggiunto. "La categoria di bibite Chu-Hi si trova quasi esclusivamente in Giappone. A livello mondiale, non è così comune che bevande non alcoliche siano vendute con lo stesso sistema di quelle alcoliche. Quindi ha senso fare questo esperimento nel nostro Paese". Se il test avrà successo, è possibile che la Coca-Cola alcolica varchi i confini del Giappone e sbarcare anche dalle nostre parti: una svolta storica, considerando che la Coca-Cola era nata proprio come simbolo dei soft drinks analcolici, pensata per non infrangere le restrittive leggi sul proibizionismo.

