Un massacro atroce, terribile, portato avanti con una violenza inaudita. Poi, come niente fosse, ha acceso il pc e ha parlato in diretta di quello che aveva fatto, spiegando i motivi, se così si possono chiamare, di una follia così atroce con una freddezza disarmante. Una storia che arriva dalla Germani, raccontata sulle pagine del Sun, e che ha colpito i social di tutto il mondo. I fatti risalgono allo scorso venerdì, quando l'orrore è andato in scena nella città tedesca di Mühlacker. Qui viveva insieme alla moglie Abu Marwan, un rifugiato siriano di 41 anni. Al culmine di un'accesa discussione scoppiata all'improvviso, l'uomo si è avventato contro la coniuge di 37 anni, armato con un coltello preso dalla cucina dell'abitazione dei due. Cinque coltellate al volto, alcune delle quali al collo che si sono poi rivelate fatali. Poi l'assurda decisione di sedersi davanti alla webcam, accendere il computer e parlare in streaming di quanto fatto. Il tutto, come detto dal diretto interessato, per ammonire tutte le donne "che irritano i rispettivi mariti". Parole che hanno agghiacciato gli utenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Non è ancora chiaro se l'uomo avesse in mente di uccidere la consorte o se sia stato preda di un raptus di violenza. Fatto sta che una volta compiuto il delitto, tramite la rete ha minacciato le altre mogli che non obbediscono alla volontà dei loro partner ed è fuggito con un ragazzino di 12 anni, che pare sia uno dei suoi figli della coppia. La tragedia, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe verificata al culmine di una lite scoppiata perché la vittima si rifiutava di chiarire con il suo killer i motivi della loro separazione. Come riporta il giornale Al-Arabiya, l'uomo, dopo aver ucciso la moglie, ha cominciato un video in diretta su Facebook, con le mani e il viso ancora sporchi di sangue. (Continua a leggere dopo le foto)

A quel punto ha cominciato a inveire contro le donne che "infastidiscono i mariti. Ecco come finirete". L'uomo era arrivato persino a chiedere agli altri utenti di condividere il suo messaggio, poi è fuggito cercando di evitare le forze dell'ordine, che intanto erano state allertate dalla figlia della coppia. Dopo una fuga durata alcune ore l'uomo è però stato catturato e si trova ora in carcere. Sempre la stampa tedesca ha fatto sapere che il killer stava avendo molti problemi con la sua vittima, a cui dopo la separazione è stata anche affidata la custodia dei tre figli. "Era una famiglia molto a modo" ha commentato al Mühlacker Tagblatt la padrona di casa – e anche i ragazzi erano molto gentili".

