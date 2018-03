Un ragazzo giovane e votato completamente al mondo dello sport, la sua grande passione, che praticava con dedizione ogni volta che ne aveva occasione. E che si è visto la vita travolta, distrutta, a causa di un episodio che sembrava lì per lì soltanto una sciocchezza, un gioco, che ha finito invece per provocare delle ripercussioni gravissime. Una storia terribile quella raccontata dal Sun e che ha per protagonista un ragazzo di soli 19 anni di nome Sam Ballard, giocatore di rugby con il sogno nel cassetto di diventare un atleta professionista. Mentre si trovava a una festa con gli amici, il ragazzo aveva fatto una scommessa con alcuni dei presenti: mangiare una lumaca che si trovava in giardino in cambio di qualche sterlina. Una promessa alla quale aveva poi tenuto fede, ingoiando l'animale tra le risate di tutti. Poco dopo, però, Sam ha iniziato a sentirsi poco bene. Quando hanno capito che le sue condizioni erano serie, gli amici hanno subito chiamato un'ambulanza. Arrivato in ospedale, al giovane è stata riscontrata una grave infezione causata da un parassita. (Continua a leggere dopo la foto)

Sam è stato vittima di un verme che si trova nei roditori ma che colpisce le lumache quando mangiano le feci dei ratti. Il parassita gli ha causato una meningoencefalite eosinofila facendolo cadere in un coma profondo durato 420 giorni. Quando finalmente si è svegliato,però, le brutte notizie per Sam non era affatto finite: a causa dell'infezione, infatti, il ragazzo è rimasto tetraplegico e ha ora bisogno di assistenza 24 ore al giorno. "È stato devastante, quella serata ha cambiato la sua vita per sempre e ha cambiato la mia vita per sempre. Ha avuto un impatto enorme" ha dichiarato la madre, straziata, che ora si trova di colpo a doversi occupare di lui a tempo pieno. (Continua a leggere dopo le foto)

La notizia ha lasciato attonita la comunità locale: il giovane viveva a Sidney, in Australia, e il tragico episodio ha avuto grande risalto sui giornali. In tanti si sono fatti avanti per cercare di non lasciare solo lui e i suoi famigliari di fronte a un dramma così profondo: i vecchi compagni di rugby di Sam si sono impegnati a raccogliere fondi per le sue cure, che richiedono molto tempo e denaro, così da non lasciare soli i genitori di fronte alle enormi difficoltà che dovranno affrontare.

