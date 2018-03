Una notizia che aveva fatto il giro del mondo nei mesi scorsi, per la precisione durante l'ultima notte di Halloween, quando un ragazzo si era presentato in ospedale portando con sé la fidanzata, nuda dalla vita in giù, in condizioni di salute molto gravi. La giovane, ricoverata d'urgenza, non ce l'aveva fatta. Ma a far discutere era stata la ricostruzione fornita da lui, Mark Howerton, un 22enne che aveva raccontato di un malore fatale che aveva colpito lei, Cayley Mandadi, durante un rapporto sessuale particolarmente intenso consumato in una stazione di servizio. I due, stando a quanto dichiarato da Mark, aveva trascorso la nottata assistendo a un concerto, durante il quale avevano fatto uso di droga e alcol. Successivamente, stando alla sua versione dei fatti, si erano abbandonati alla passione, prima che Cayley iniziasse a sentirsi poco bene. Ora, però, ecco emergere una verità ben diversa e molto più terribile, raccontata sulle pagine del Daily Mail che ha seguito le indagini degli agenti che si sono occupati del caso. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando infatti a quanto emerso successivamente dalle analisi fatte sul corpo della ragazza, una studentessa della Trinity University a San Antonio in Texas, negli Stati Uniti, la giovane presentava infatti lungo tutto il corpo una serie di segni e ferite non compatibili con quanto dichiarato dal fidanzato. Sul viso e intorno a entrambi gli occhi erano evidenti i segni di violenza e, stando a quanto dichiarato dalle forze dell'ordine, "la schiena e il retro delle gambe erano le uniche aree in tutto il corpo dove non erano presenti lividi, graffi o altri elementi che potrebbero far pensare a delle percosse, anche violente". Mark è stato così arrestato, accusato dell'omicidio di Cayley, e dovrà ora rispondere di accuse molto pesanti. (Continua a leggere dopo le foto)

L'accusa nei confronti del ragazzo è quella di omicidio e violenze sessuali nei confronti di Cayley. Secondo gli investigatori, avrebbe picchiato la giovane e abusato di lei, finendo per ucciderla a causa della gravità delle ferite inflitte, in particolar modo alla testa. In questi giorni è arrivata anche la testimonianza di un ex coinquilino di Mark, che lo ha descritto come una persona instabile e violenta che in diverse occasioni lo aveva minacciato e percosso. Il caso ha avuto grande notorietà sui social, dove gli amici della vittima chiedono ora a gran voce giustizia e una pesante condanna per il responsabile di quell'assurda morte.

