Stava facendo jogging intorno a casa, come sempre per tenersi in forma e non rimanere tutta la giornata a poltrire sul divano. All'improvviso, però, ecco che si accorge che qualcosa non andava: Steve Martin, un uomo di 43 anni di Torpoint in Inghilterra, si era infatti reso conto di non sentirsi affatto bene. A quel punto, aveva così cercato di riavvicinarsi alla sua abitazione il prima possibile, così da poter eventualmente chiamare i soccorsi, ma non c'era riuscito. Il protagonista di questa assurda storia raccontata da Metro, infatti, aveva avuto all'improvviso un infarto, perdendo i sensi e precipitando dal ponticello che stava attraversando in quel momento, giù nell'acqua gelata sottostante. Eppure, nonostante i 43 minuti immerso, è riuscito miracolosamente a salvarsi. In mattinata Martin, ispettore tecnico ospedaliero, aveva terminato una conferenza di lavoro a Worcester ed era poi andato a fare jogging a Stourport-on-Severn. Poi, mentre stava correndo nei pressi di casa, eccolo all'improvviso accusare il malore che solo per un destino incredibile non si è rivelato fatale. (Continua a leggere dopo la foto)

A rendere ancora più incredibile la vicenda il fatto che Martin, una volta precipitato dal ponte, abbia trascorso oltre mezz'ora nelle acque a temperature proibitive. 34 minuti, per la precisione, come riportato dalle testate britanniche. Alla fine a notarlo è stato un passante che ha notato per caso il corpo che galleggiava e ha subito chiamato i soccorsi, spaventato. Recuperato con delle corde e subito trasportato in ospedale, l'uomo è stato ricoverato in terapia intensiva, dove i medici una volta visto il paziente hanno subito avvertito la famiglia di prepararsi al peggio: la temperatura corporea era scesa da 37° C a 26°. (Continua a leggere dopo le foto)

Miracolosamente, invece, l'uomo ha ripreso piano piano le sue funzioni vitali fino a essere dichiarato del tutto fuori pericolo. Stando a quanto sostenuto dallo staff dell'ospedale, proprio l'acqua gelata avrebbe probabilmente salvato la vita dell'uomo, poiché temporaneamente ha conservato i suoi organi e impedito al corpo di collassare.Martin, sposato e con due figli, nell'incidente ha perduto i due denti anteriori e ha difficoltà a parlare e mangiare ma si sta riprendendo.

