Un evento imperdibile, un viaggio in mezzo al lusso e alle feste, continue, intorno al mondo. Durata: una settimana. Party in piscina, balli in discoteca e abbronzatura costante, verrebbe da pensare. Ma non tutti i passeggeri a bordo della crociera dei sogni erano in realtà quello che sembravano, ovvero turisti a caccia di uno sfrenato (e abbastanza costoso) divertimento. Tra i tanti presenti, infatti, c'erano anche tre persone che avevano deciso di approfittare della tratta per portare fuori dall'Inghilterra un massiccio carico di droga, cocaina per la precisione. Quasi 100 chili, che avrebbero fruttato la bellezza di diciassette milioni di dollari. Non proprio una bazzecola. E quale occasione migliore di un simile viaggio per sembrare insospettabili? Purtroppo, però, per il trio le cose si sono messe di colpo male. Molto male. Come raccontato dal Daily Mail, la vicenda risale in realtà al 2016 ma soltanto adesso sono emersi gli incredibili dettagli del viaggio partito da Southampton, nel Regno Unito. La nave a bordo della quale è andato in scena il tutto è la MS Sea Princess, per l'occasione gremita come non mai. (Continua a leggere dopo la foto)

Tre i corrieri: tre insospettabili cittadine canadesi che durante la vacanza/lavoro intorno al mondo di 7 settimane si facevano selfie sorridenti forse per confondersi con i turisti. Le condivisioni social su Instagram sono ora una prova a loro carico. Le hanno beccate a Sidney, in Australia, la destinazione del viaggio nonché il luogo dove volevano importare l'ingente quantitativo di cocaina: Melina Roberge, 23 anni e 35 kg di cocaina in cabina e Andre Tamine, 64, con gli altri 60 nella sua, sono state condannate dopo aver ammesso le loro responsabilità, riconosciute colpevoli di contrabbando di stupefacenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Con loro una terza ragazza canadese, Isabelle Lagace: la prima a finire in manette per la vicenda, incastrata tra l'altro anche dal gran numero di selfie scattati nel corso della vacanza. Per lei il carcere era arrivato già lo scorso novembre, in anticipo sulle altre due: si è presa 7 anni e mezzo. Che siano collegate tra loro è un sospetto più che fondato, ma il legame criminale non è stato provato: l'ipotesi più plausibile è che siano state reclutate come "mule", corrieri della droga da parte di qualche organizzazione criminale.

