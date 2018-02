Un appuntamento al quale era arrivata in ritardo, troppo per la dottoressa che si era imposta un rigida regola: se un paziente arriva oltre dieci minuti dopo l'orario previsto, non sarà visitato. Una norma che il medico ha deciso di far valere anche nei confronti di una giovanissima paziente di soli cinque anni, rispedita a casa perché non abbastanza puntuale. Poco dopo, però, ecco che la piccola ha iniziato improvvisamente a sentirsi poco bene, morendo nel giro di qualche ora. Un caso che ha fatto scalpore per le sue assurde dinamiche e che è andato in scena in Galles: a raccontare la vicenda, il Guardian. Tutto è accaduto quando la piccola Ellie-May Clark, accompagnata dalla mamma, è arrivata un quarto d'ora dopo l'appuntamento d'urgenza e la dottoressa Joanne Rowe si è rifiutata di visitarla. Un controllo che forse, come scrive la testata britannica, avrebbe potuto salvarle la vita. Una realtà venuta a galla proprio nel giorno in cui amici e parenti lanciavano iniziative in rete per ricordare la bimba scomparsa, accorati. (Continua a leggere dopo la foto)

Ellie-May, scrive il Guardian, aveva manifestato improvvisamente delle difficoltà a camminare e insieme alla madre aveva preso un appuntamento con il medico per poi presentarsi con un lieve ritardo. La dottoressa si era a quel punto rifiutata di visitarlo, accusandola di averla sgarbatamente farla aspettare e di avere una particolare regola: oltre i 10 minuti i pazienti saranno rispediti a casa. La stessa sera la piccola ha cominciato a tossire e a diventare cianotica e la mamma ha chiamato un'ambulanza: troppo tardi, Ellie-May è morta appena arrivata al Royal Gwent Hospital. (Continua a leggere dopo le foto)

A ucciderla, un'improvvisa crisi di asma che si è scatenata nella notte, dopo che la bimba sembrava essersi ripresa. Una visita avrebbe potuto allertare i genitori dei rischi di un possibile episodio asmatico, ma la dottoressa non solo non ha ricevuto la bimba, ma aveva anche rifiutato di controllare la sua cartella clinica prima di rimandarla a casa. La donna dovrà ora affrontare un processo per dimostrare la sua estraneità alla vicenda, ma il suo caso ha già scatenato le ire degli utenti.

