Più fortunato di così si muore. E no, per una volta non parliamo del classico tagliando del SuperEnalotto capace di stravolgere per sempre la vita dell'acquirente, ma di un colpo di scena ancora più incredibile, di quelli che non possono che scatenare l'invidia dei lettori. Di cosa stiamo parlando? Del caso, ai limiti dell'assurdo, raccontato dall'Huffington Post e che ha per protagonista un collezionista privato che vive in Inghilterra. L'uomo, che per tutta la vita aveva dato la caccia a rarità di ogni tipo, si è imbattuto quasi per caso in una teiera di seconda mano, un articolo di pochissimo conto con tanto di manico rotto e coperchio mancante. Il classico pezzo da buttare nel secchio il prima possibile, vista la sua totale inutilità. E invece proprio quell'oggetto apparentemente inutile, vecchio e poco attraente si è rivelato per lui una vera fortuna. Qualcosa ha infatti attirato le attenzioni del collezionista che visto il prezzo estremamente basso, una quindicina di euro per la precisione, ha deciso di procedere all'acquisto. (Continua a leggere dopo la foto)

Pensava si trattasse di un comune pezzo di porcellana di Isleworth, creato in una fabbrica inglese prima dell'800. Ma dopo aver portato la teiera ad un esperto, ha scoperto di avere tra le mani la prima teiera realizzata in America. Come spiegato dall'Huffington Post che ha raccontato la vicenda, infatti, il blu delle palme su sfondo bianco che orna la teiera erano il marchio univoco del vasaio John Bartlam. Mr Bartlam lasciò l'Inghilterra intorno al 1763 per aprire una fabbrica in Sud Carolina. Le teiere erano molto richieste dai sudditi di sua Maestà che anche nel Nuovo Mondo non volevano rinunciare al tradizionale tè della madrepatria, con le annesse teiere e tazzine. Mr Bartlam divenne così il primo produttore di porcellane in America. (Continua a leggere dopo al foto)

Stando all'esperto che ha analizzato la teiera, solo 6 pezzi delle porcellane di Mr Bartlam sono stati finora scoperti.Il prezzo di vendita per la teiera sbrecciata era inizialmente di 10mila serline (11mila euro), ma in breve durante l'asta si sono raggiunti le 50mila sterline fino alla cifra record di 575mila sterline (650 mila euro). L'acquirente è il Metropolitan Museum of Art di New York. "Sono estremamente contento- ha riferito lo scopritore della teiera (che vuole restare anonimo) -non solo per il risultato che ho raggiunto, ma anche perché la teiera tornerà nella terra in cui è nata, in America".

