Chi di noi, seduto comodamente in poltrona nella sala buia del cinema ad ammirare uno dei capitoli de Il Signore degli Anelli, non ha sognato almeno una volta di impersonare l'elfo Legolas armato del suo infallibile arco? Niente di male, verrebbe da pensare. Fa parte del gioco. E invece a qualcuno l'idea è piaciuta talmente tanto da cambiare radicalmente la sua vita, votandola al tentativo di trasformarsi in una delle magiche che creature che popolano da sempre l'immaginario fantasy. Luis Padron, 26 anni, è diventato famoso già da tempo per la sua ossessione, che lo ha spinto a spendere oltre 50mila euro per una lunghissima serie di interventi chirurgici volti a regalargli il look dei suoi sogni. Argentino, il giovane ha scelto di intervenire ora in prima persona del corso della trasmissione britannica This Morning, come riportato dal Daily Star, per parlare una volta per tutte della sua esperienza e chiarire ogni aspetto della sua bizzarra decisione. Senza mostrare, tra l'altro, un minimo di pentimento. "Tutto è iniziato quando era ancora un ragazzino" ha chiarito.

"Amavo i film fantasy ma avevo bisogno di qualcosa di più, volevo riuscire a immergermi in quei mondi meravigliosi". Vittima di bullismo a scuola, Luis ha iniziato così la sua rincorsa a una nuova vita, passando per il bisturi del chirurgo. Una serie di interventi al naso, trapianto completo di capelli, liposuzioni. E un durissimo intervento in Corea del Sud per farsi rimodellare la mascella. Tutto ostacoli affrontati a testa alta per coronare il suo sogno. Neanche gli imprevisti sono riusciti a farlo desistere, su tutti una procedura di colorazione permanente delle sopracciglia che gli ha donato un nero intenso invece del grigio dei suoi sogni.

"Ricordatevi di inseguire i vostri sogni sempre e comunque – ha concluso Luis – la vita è soltanto una e non va sprecata". Il ragazzo ha anche spiegato che la famiglia non lo ha appoggiato molto nel corso di questi anni, ricredendosi poi soltanto quando è improvvisamente arrivata la notorietà. In rete, però, non tutti hanno apprezzato i suoi messaggi di incoraggiamento, criticandolo per essere "diventato un mostro." "E ti permetti anche di dare consigli? – si legge tra i tanti commenti lasciati da utenti per niente convinti -Sei semplicemente fuori di testa".

