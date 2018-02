La favola della gallina dalle uova d'oro la conosciamo più o meno tutti, anche se magari non troppo nel dettaglio. Quello che forse molti di noi ignorano è che esiste un ragazzo di 14 anni che sostiene di deporre sfere bianche proprio come fosse un uccello domestico. Che ci crediate o meno, questa è la versione che il diretto interessato ha fornito ai medici, sostenendo di aver scoperto per la prima volta questa incredibile anomalia nel 2016, quando ha visto qualcosa di strano uscire dal suo didietro. Come raccontato dal Daily Star, che ha ricostruito l'assurda vicenda, il giovane si è anche recato in ospedale spaventato, portando con sé proprio due uova per confermare la sua versione. Per i dottori, ovviamente, è impossibile che uomo possa riscontrare sintomi del genere, e così il caso si è trasformato in un piccolo giallo che non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Come si legge sulla testata britannica, il sospetto degli esperti che lo hanno visitato è che i piccoli oggetti rotondi siano stati infilati nel retto del giovane artificialmente. (Continua a leggere dopo la foto)

Akmal è originario dell’area di Gowa, in Indonesia, ed è stato sottoposto a una serie di esami per verificare le condizioni del suo corpo. All'interno del retto, i medici hanno trovato un altro uovo, oltre ai due che il giovane aveva portato con sé a mano. "Negli ultimi due anni ha deposto 20 uova. Il contenuto è solitamente o completamente giallo o completamente bianco. Un mistero che non riusciamo a spiegarci" ha detto il padre, anche lui convinto di essere di fronte a una sorta di miracolo. I medici hanno decido di trattenere il ragazzo in ospedale per studiare a fondo il suo caso prima di emettere un qualsiasi verdetto, pur restando parecchio scettici. (Continua a leggere dopo le foto)

In questo modo potranno assicurarsi che il giovane non inserisca manualmente le uova nel suo corpo. Il timore, come purtroppo accaduto già in passato in altre situazioni, è che il giovane abbia architettato il tutto insieme ai famigliari solo per far parlare di sé e convincere i concittadini di aver ricevuto un dono speciale, divino. Di pochi giorni fa era la notizia di una donna che aveva affermato di aver partorito un rospo invece di un bambino. Ovviamente poco dopo era emersa la verità e la notizia, che la diretta interessata aveva sbandierato ai quattro venti, si era rivelata la più classica delle bufale costruite ad arte.

