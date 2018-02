Trovarsi nel bel mezzo di una rissa è una situazione sempre decisamente spiacevole, a maggior ragione quando non si ha modo di allontanarsi rapidamente dalla zona e si è costretti ad assistere alla colluttazione. A maggior ragione quando ci si trova ad alta quota, in volo, con il rischio che la lite violenta possa causare danni anche seri al mezzo di trasporto a bordo del quale si viaggia. Immaginate, allora, cosa devono aver provato i passeggeri di un aereo Transavia partito da Dubai per arrivare ad Amsterdam, in Olanda. Tra i sedili, all'improvviso, è successo di tutto. Insulti, spintoni, schiaffi. Tentativi di aggressione vera e propria. Al punto che il pilota si è trovato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza una volta in Austria per evitare che le cose degenerassero ulteriormente, permettendo così alla polizia di intervenire. Il motivo di tutto questo caos? Difficile da credere senza scambiare questa storia per una barzelletta. Eppure, come riportato da Fox News, tutto è successo a causa di una flatulenza emessa lassù, tra le nuvole. (Continua a leggere dopo la foto)

A un certo punto, infatti, uno dei passeggeri ha iniziato a manifestare in maniera alquanto rumorosa una serie di disturbi intestinali. I vicini di posto gli hanno fatto notare di essere disgustati da quanto stava accadendo, lui però si è difeso spiegando di non riuscire a controllarsi. Il personale di bordo, vedendo che la discussione iniziava a farsi particolarmente animata, è intervenuto per placare gli animi. Tutto inutile, però: di lì a poco ecco iniziare una vera e propria rissa che ha coinvolto quattro persone. I tentativi dello staff di bloccare i contendenti sono stai molto difficoltosi e alla fine, visto che a bordo continuavano a volare minacce e tentativi ripetuti di arrivare allo scontro fisico, il pilota si è trovato costretto a optare per un atterraggio di emergenza, così da far intervenire gli agenti e riportare il tutto alla normalità. (Continua a leggere dopo le foto)

Una volta a terra, la polizia è salita a bordo prelevando quattro persone, due donne e altrettanti uomini, su indicazione del pilota. Alla fine, dopo lo spavento, i quattro sono stati rilasciati senza alcuna accusa formale, ma la compagnia olandese li ha banditi a vita: non potranno mai più prendere un volo Transavia. Una delle due ragazze espulse, Nora Lachhab, studentessa di legge di 25 anni, ha protestato: "Non abbiamo fatto nulla, la nostra sfortuna è stata quella di essere sedute vicino a questi uomini, che non conoscevamo neppure". Per la giovane, di origini marocchine, "l'esperienza è stata umiliante e lo staff di Transavia si è comportato in modo provocatorio, confondendo quanto successo".

